ADATA تكشف عن سلسلة أقراص SATA 31D SSD للأنظمة المدمجة

أطلقت شركة ADATA Industrial، العلامة التجارية المتخصصة عالميًا للتخزين المدمج من الدرجة الصناعية، رسميًا سلسلة أقراص SATA 31D SSD المخصصة للأنظمة المدمجة.

تشكيلة الأقراص الجديدة تشمل قرص ISSS31D بحجم 2.5 بوصة، وقرص M.2 2280 IM2S31D8، وقرص M.2 2242 IM2S31D4.

وتستخدم سلسلة أقراص SATA 31D SSD ذاكرة فلاش TLC (BiCS5) الثلاثية الأبعاد المكونة من 112 طبقة والتي طورتها شركة ويسترن ديجيتال.

توفر سلسلة أقراص 31D أيضًا مجموعة متنوعة من التصميمات الفائقة الرقة والمدمجة مثل حجم SATA 2.5 بوصة، وM.2 2280، و M.2 2242، وخيارات الحجم المتنوعة التي تبدأ من حجم قدره 128 جيجابايت حتى حجم 2 تيرابايت.

تدعم جميع أقراص 31D SSD تقنية الاختناق الحراري، مما يقلل من أداء نقل القرص على مراحل للتخفيف من مخاطر تلف البيانات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، تضمن آلية تصحيح الأخطاء (LDPC ECC) وتقنية حماية البيانات الشاملة نقل البيانات بثقة دون القلق من فقدانها.

تُعد سلسلة 31D مناسبة تمامًا لأنظمة نقاط البيع، وأكشاك المعلومات، واللافتات الرقمية، والمعدات المدمجة. كما تستخدم أقراص SSD ذات الفئة الصناعية من سلسلة SATA 31D مكونات عالية الجودة وبرامج ثابتة متكاملة للغاية لضمان عدم تأثر استقرار القرص بالعوامل البيئية.

نظرًا إلى أن التشغيل العالي السرعة يعد مؤشرًا مهمًا إضافيًا بين أنظمة البيع بالتجزئة ونقاط البيع الذكية، فقد قدمت شركة ADATA Industrial تقنية التخزين المؤقت SLC Cache التي تستخدم ذاكرة فلاش لتحسين استقرار عمليات القراءة والكتابة العشوائية مع زيادة أداء القراءة والكتابة الفوري في الوقت نفسه للتعامل بسهولة مع نقل البيانات بكميات كبرى وتدفق البيانات المتزامن والعالي.