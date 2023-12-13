هواوي تطلق الجهاز اللوحي MatePad Pro إصدار 2024 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة هواوي الصينية إطلاق الجهاز اللوحي MatePad Pro بشاشة قياسها 13.2 إنشًا في الأسواق العالمية، ضمن فعاليات حدث عقدته الشركة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويُعد الجهاز أكبر جهاز لوحي في تاريخ شركة هواوي، وهي تنافس به أجهزة لوحية أخرى في الفئة نفسها، مثل آيباد برو من آبل وجالاكسي تاب S9 ألترا من سامسونج.

ويحمل الجهاز شاشة قياسها 13.2 إنشًا من نوع أولِد بدقة 2880 × 1920 بكسل، مع معدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وحافات نحيفة للغاية، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم نحو 94%.

ويعمل جهاز هواوي MatePad Pro 13.2 بمعالج Kirin 9000s من هواوي مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل مساحتها 512 جيجابايت، وهو مزود بنظام تبريد غرفة البخار لتبديد الحرارة مع الاستخدام الشديد والمهام الثقيلة التي تستهلك موارد الجهاز.

ويحمل الجهاز كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 و 8 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر ToF لتعقب الأجسام والتصوير الثلاثي الأبعاد، ويضم الهاتف 6 سماعات خارجية ثنائية القناة داعمة لتقنية الصوت المحيطي Spatial Audio.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 88 واطًا، وهو يعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 4 من هواوي مع حزمة تطبيقات WPS المكتبية.

وتطرح هواوي جهازها اللوحي MatePad Pro 13.2 بسعر يبدأ من 1000 يورو مع لوحة مفاتيح وقلم M Pencil، وهما يُباعان بشكل منفصل بسعر 199 و 99 يورو على الترتيب، ويبدأ طرح الجهاز للبيع رسميًا خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.