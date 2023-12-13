ميتا تضيف الذكاء الاصطناعي إلى نظارتها الذكية

بدأت ميتا هذا الأسبوع تجربة صغيرة في الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي الجديد المتعدد الوسائط المصمم للعمل عبر نظارتها الذكية، التي تصنعها بالشراكة مع شركة النظارات المميزة راي بان.

وتختبر الشركة الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط في المرحلة التجريبية عبر برنامج وصول مبكر في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تطلق ميتا في عام 2024 الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الجديد علنًا، وفقًا لمنشور من أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا.

وقال بوسورث: “نطلق في العام المقبل النسخة المتعددة الوسائط من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يستفيد من الكاميرا الموجودة ضمن النظارات من أجل تزويدك بمعلومات بخصوص السؤال الذي طرحته، إلى جانب معلومات بخصوص العالم من حولك”.

وتأتي النماذج الحالية من النظارات مع مساعد الذكاء الاصطناعي المضمن، مع أنها محدودة القدرات نوعًا ما ولا يمكنها الاستجابة بذكاء للفيديو أو التصوير الفوتوغرافي، ناهيك عن العرض المباشر لما يراه مرتديها، مع أنها تتضمن كاميرات مدمجة.

وصممت ميتا المساعد من أجل التحكم فيه عن طريق الصوت، إذ يمكن لمرتدي النظارة التحدث إلى المساعد كما لو كان مساعدًا صوتيًا مشابهًا لأليكسا من أمازون أو سيري من آبل.

وعرض بوسورث إحدى الإمكانيات الجديدة للإصدار المتعدد الوسائط في منشوره، وشمل ذلك مقطع فيديو لنفسه وهو يرتدي النظارات ويحدق في قطعة فنية جدارية مضاءة تظهر ولاية كاليفورنيا في أحد المكاتب.

وبدا بوسورث وكأنه يحمل هاتفًا ذكيًا، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى هاتف ذكي مقترن بالنظارات لكي يعمل.

وأظهرت شاشة تعرض واجهة المستخدم للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الجديد أنه أجاب بنجاح عن سؤال بوسورث “انظر وأخبرني بما تراه” وحدد الفن بأنه “منحوتة خشبية” ووصفها بأنها “جميلة”.

وأوضح بوسورث بعض المزايا الأخرى، التي تشمل مطالبة المساعد بالمساعدة في التعليق على الصور التي التقطها أو طلب ترجمتها وتلخيصها.

كما أظهر مارك زوكربيرج التحديث في مقطع فيديو عبر إنستاجرام، إذ طلب من النظارات أن تقترح سروالًا يتناسب مع القميص الذي كان يحمله، واستجاب المساعد عبر وصف القميص وتقديم بعض الاقتراحات للسراويل المناسبة.

كما طلب زوكربيرج من مساعد الذكاء الاصطناعي للنظارات أن يترجم النص المكتوب ويعرض بعض التعليقات التوضيحية للصور.

وتعد هذه الخطوة متوقعة نظرًا إلى احتضان ميتا الشامل للذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها ومنصاتها، وترويجها للذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر من خلال نموذجها اللغوي الكبير Llama 2.