ميتا تجلب برنامج التحقق من الحقائق إلى ثردز

تهدف ميتا في العام المقبل إلى جلب برنامج التحقق من الحقائق إلى ثردز، وذلك في ظل إجراء انتخابات واسعة النطاق في الولايات المتحدة والهند.

وتطابق المنصة الاجتماعية حاليًا تقييمات التحقق من الحقائق مع المحتوى المماثل من فيسبوك أو إنستاجرام، مع أن مدققي الحقائق يحصلون في العام المقبل على أداوات من أجل مراجعة المنشورات”.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستاجرام: “نطابق حاليًا تقييمات التحقق من الحقائق من فيسبوك أو إنستاجرام مع ثردز، مع أن هدفنا هو أن يكون لدى شركاء التحقق من الحقائق القدرة على مراجعة المعلومات الخطأ وتقييمها عبر ثردز”.

وكتبت ميتا: “عندما يصنف مدقق الحقائق في الوقت الحالي جزءًا من المحتوى على أنه كاذب عبر فيسبوك أو إنستاجرام، فإننا نوسع تقييم التحقق من الحقائق هذا ليشمل محتوى شبه مطابق عبر ثردز، مع أنه لا يمكن لمدقق الحقائق تقييم محتوى ثردز من تلقاء نفسه”.

ومنحت ميتا سابقًا مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام المزيد من عناصر التحكم، مما سمح لهم بتحديد مدى حساسية أو مقدار المحتوى الخاضع للتحقق من الحقائق الذي يرونه في كل تطبيق.

وقالت الشركة: “اتساقًا مع هذا النهج، فإننا نجلب أيضًا عناصر التحكم هذه إلى ثردز من أجل منح الأشخاص القدرة على اختيار إذا كانوا يريدون الحفاظ على المستوى الافتراضي لظهور المحتوى الخاضع للتحقق من الحقائق في الخلاصة أو زيادته أو تقليله”.

وأضافت ميتا: “إذا اختار المستخدم تقليل رؤية المحتوى الحساس على إنستاجرام، فإننا نطبق هذا الإعداد أيضًا عبر ثردز”

وتحتاج الشركة إلى مراقبة المعلومات الخطأ، وخاصة خلال وقت الانتخابات، مع أن ميتا لم تحرص على تعزيز الأخبار عبر ثردز.

وأوضح موسيري في شهر أكتوبر أن ثردز لن يضخم الأخبار، ويمنع التطبيق البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بالمعلومات المضللة، مثل Covid و Covid-19.

وأصبح لدى مستخدمي ثردز المزيد من الطرق من أجل البحث عن المعلومات ونشرها من خلال مزايا، مثل الوسوم والموضوعات الشائعة.

ولم تنشر ميتا بعد تفاصيل البرنامج، مثل طبيعة تصنيف المنشورات المضللة وطرق إظهار المعلومات الصحيحة والسياقية.

وتعرضت ميتا سابقًا لانتقادات لاذعة بسبب انتشار المعلومات الخطأ عبر منصتها، لذا فإن الشركة تتخذ خطوات مبكرة من أجل تجنب مثل هذه الحوادث مرة أخرى عبر ثردز.