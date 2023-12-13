منظمة JEDEC تكشف عن معيار ذاكرة CAMM2

كشفت منظمة JEDEC، المتخصصة عالميًا في تطوير معايير صناعة الإلكترونيات الدقيقة، المعيار المشترك لوحدة الذاكرة المرفقة المضغوطة (CAMM2).

يحدد هذا المعيار الحديث المتطلبات الكهربائية والميكانيكية لكل من ذاكرة الوصول العشوائي ذات معدل البيانات المزدوج (DDR5 SDRAM CAMM2) وذاكرة الوصول العشوائي ذات معدل البيانات المزدوج المنخفض الطاقة (LPDDR5/5X SDRAM CAMM2).

صُممت وحدات الذاكرة DDR5 CAMM2 لأجهزة الحواسيب المحمولة العالية الأداء وأجهزة الحواسيب المكتبية السائدة، في حين تستهدف وحدات الذاكرة LPDDR5/5X CAMM2 نطاقًا أوسع من أجهزة الحواسيب المحمولة وقطاعات معينة من سوق الخوادم.

في حين أن معيار CAMM2 يحدد التصميم المشترك لكل من ذاكرة DDR5 و LPDDR5/X، فمن المهم ملاحظة أن نقاط التوصيل لكل منهما مختلفة. ولدعم تصميمات اللوحات الأم المختلفة، تمنع الفروق الواضحة بين ذاكرة DDR5 CAMM2 و LPDDR5/X CAMM2 في عملية التركيب تثبيت القطعة في مكان لا ينبغي أن تكون فيه.

كما يدعم معيار JESD318 CAMM2 وحدات ذاكرة CAMM2 القابلة للتكديس سواء كانت ثنائية القناة (DC) أو أحادية القناة (SC).

عبر تقسيم موصل CAMM2 ثنائي القناة بالطول إلى موصلي CAMM2 أحاديي القناة، يمكن لكل نصف موصل الارتقاء بموصل CAMM2 إلى مستوى مختلف. إن قابلية التوسع من التكوينات الأحادية القناة والثنائية القناة إلى الخيارات المستقبلية المتعددة القنوات تَعِد بتعزيز كبير في سعة الذاكرة الإجمالية.

قال ميان قدوس، رئيس مجلس إدارة منظمة JEDEC: “إن تطوير معيار CAMM2 يجسد التزام منظمة JEDEC بخدمة الصناعة بمعايير مبتكرة. إن معيار CAMM2 متعدد الاستخدامات، وهو مصمم مع الأخذ في الحسبان قابلية التوسعة في المستقبل”.