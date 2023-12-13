كشفت شركة ون بلس قبل أسبوع عن هاتفها الجديد 12 OnePlus الذي يأتي بتصميم مشابه للطراز السابق OnePlus 11 لكنه يتمتع بتحسينات متعددة، وأبرزها: المعالج الجديد الذي يمتاز بالسرعة وقوة الأداء، والشاشة التي تمتاز بدقتها العالية، كما يدعم الشحن السلكي الفائق السرعة، والشحن اللاسلكي.

وبفضل هذه المزايا، سيكون هاتف OnePlus 12 من الخيارات الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويتمتع بمواصفات قوية.

من ناحية أخرى، هناك أحدث هاتف من جوجل وهو Pixel 8 Pro الذي يُعدّ من أفضل هواتف أندرويد في الوقت الحالي، ويتمتع بمزايا حصرية غير متوفرة في أي هاتف آخر يعمل بنظام أندرويد، ويعمل بمعالج جديد من جوجل، ويضم نظام كاميرا متطورًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 12 و Pixel 8 Pro:

التصميم:

لا يختلف تصميم OnePlus 12 كثيرًا عن تصميم الطراز السابق OnePlus 11؛ إذ يضم الإطار الدائري البارز نفسه الذي يحيط بالكاميرا، لكنه أكبر قليلًا في الطراز الجديد، كما توجد فروق في خيارات الألوان؛ إذ يتوفر طراز OnePlus 12 بلون جديد هو اللون الفضي، بالإضافة إلى اللونين الأسود والأخضر.

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيتمتع بتصميم أكثر صلابة مقارنةً بهاتف ون بلس؛ إذ يأتي محميًا بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 من الجهتين الأمامية والخلفية. ويأتي بتصميم مشابه للطراز السابق، لكن الفروق البارزة هي شكل النتوء الخاص بالكاميرات الخلفية، والحافات المستديرة، وخيارات الألوان، إذ يتوفر هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض.

يدعم هاتف OnePlus 12 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، أما هاتف جوجل فيدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات، وبدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 4500 شمعة/ المتر المربع، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on).

من ناحية أخرى، أضافت OnePlus إلى هاتفها الجديد تقنية تُسمى (Rain Water Touch) تتيح لك التفاعل مع شاشة الهاتف بسهولة حتى عندما تكون يدك رطبة.

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيضم شاشة من نوع (LTPO OLED)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on) كما هو الحال مع هاتف ون بلس.

ومع ذلك، فإن مقاس الشاشة أصغر قليلًا؛ إذ تأتي بقياس قدره 6.7 بوصات، كما أن دقتها وسطوعها أقل من دقة شاشة هاتف ون بلس وسطوعها؛ إذ تبلغ دقتها 2992 × 1344 بكسلًا، أما السطوع فيبلغ أقصاه 2400 شمعة/ المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus 12 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.6، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.6، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

يحتوي هاتف جوجل Pixel 8 Pro على العديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو مثل: مزية Audio Magic Eraser، التي تُتيح لك إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، ومزية Magic Editor التي تتيح لك نقل موضوع معين في الصورة من منطقة إلى أخرى، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وضبط الخلفية بطريقة احترافية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من مزايا الذكاء الاصطناعي.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 14 التي تتضمن خلفيات ونغمات رنين جديدة، كما تقدم إدارة محسنة للأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، وتحسينات في سرعة تشغيل التطبيقات، وسلاسة في عرض الرسوم المتحركة.

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6/7، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف Pixel 8 Pro فيعمل بمعالج جوجل الجديد (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة التي تسمح بتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية بحسب رغبتك وإنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي من شأنها تحسين تجربة استخدام هواتف أندرويد. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e/7، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر هاتف ون بلس بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف جوجل، فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 55 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

ستبدأ شركة ون بلس بطرح هاتف OnePlus 12 في السوق الصينية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسعر يبدأ من 600 دولار، وسيكون متاحًا في الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق. أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

أيهما تختار؟

يتمتع هاتفا OnePlus 12 و Pixel 8 Pro بسمات قوية، ويتفوق هاتف ون بلس على هاتف جوجل بسعة البطارية وسرعة الشحن السلكي واللاسلكي، ومع ذلك يتمتع Pixel 8 Pro بمزايا حصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة سبع سنوات، ويُعدّ أفضل هاتف من جوجل حتى الآن.

يعتمد الاختيار النهائي على رغباتك، فإذا كنت ترغب في الحصول على هاتف أنيق يتمتع بأداء قوي، ويدعم الشحن السريع، ويأتي مع مزايا مختلفة قليلًا عن هواتف أندرويد الأخرى بفضل واجهة المُستخدم (OxygenOS 14)، فإن هاتف OnePlus 12 هو الخيار الأفضل لك.

أما إذا كنت تريد هاتفًا يضم كاميرا فائقة الأداء وتخطط لاستخدامه لسنوات عديدة، فإن Pixel 8 Pro هو المناسب لك.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12 و Pixel 8 Pro:

المواصفات OnePlus 12 Pixel 8 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. 5050 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والفضي. الأبيض والأسود، والأزرق. الوزن 220 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 600 دولار. يبدأ من 799 دولارًا .