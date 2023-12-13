يُعدّ هاتفا Motorola Edge 2023 و Galaxy S23 FE من أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، وهما متقاربان في العديد من المواصفات، وأبرزها: مقاس الشاشة ودقتها، وسعة البطارية، وكلاهما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. ومع ذلك، هناك فروق كبيرة فيما يتعلق بالمعالج، ومواصفات الكاميرات وغير ذلك.

ولتتعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Motorola Edge 2023 و Galaxy S23 FE:

التصميم:

يضم هاتف Motorola Edge 2023 إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم والطبقة الأمامية مغطاة بالزجاج المنحني مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع، أما الجهة الخلفية من الهاتف، فهي مغطاة بطبقة من الجلد النباتي الناعم.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فيضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم أيضًا، لكن الجهة الخلفية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، والجهة الأمامية مغطاة بنوع الزجاج ذاته.

يمتاز هاتف موتورولا بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 168 جرامًا، أما هاتف سامسونج فيبلغ وزنه 209 جرامات.

كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحملان الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة دون حصول أي ضرر لهما.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Motorola Edge 2023 بلون واحد، هو: الأسود (Eclipse Black)، ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بستة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والأبيض (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

الشاشة:

يضم هاتف Motorola Edge 2023 شاشة من نوع (P-OLED)، أما هاتف Galaxy S23 FE فيضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X).

تأتي كلتا الشاشتين بمقاسات متقاربة؛ إذ يبلغ مقاس شاشة هاتف موتورولا 6.6 بوصات، أما شاشة هاتف سامسونج فتأتي بمقاس قدره 6.4 بوصات. وكلتا الشاشتين لهما الدقة ذاتها وتبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعمان تقنية (+HDR10).

أما فيما يتعلق بالسطوع ومعدل التحديث، فإن شاشة هاتف Motorola Edge 2023 تمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، أما شاشة هاتف Galaxy S23 FE فتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Motorola Edge 2023 بمعالج (MediaTek Dimensity 7030) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.5 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC3)، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

أما هاتف Galaxy S23 FE فيعمل الإصدار العالمي منه بمعالج (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

وأما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يعمل هاتف Galaxy S23 FE بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم One UI 5.1 من سامسونج ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، فكلا الهاتفين يحتويان على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر هاتف Motorola Edge 2023 بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. أما هاتف سامسونج فيتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتفا Motorola Edge 2023 و Galaxy S23 FE على بطاريات بسعات متقاربة؛ إذ يحتوي هاتف موتورولا على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

أما هاتف سامسونج فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف موتورولا Edge 2023 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.4، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف Galaxy S23 FE فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Edge 2023 بسعر قدره 350 دولارًا، ويُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 470 دولارًا.

أيهما تختار؟

يتفوق هاتف Samsung Galaxy S23 FE على هاتف موتورولا في العديد من المجالات، وأبرزها: المعالج والأداء؛ إذ يعمل هاتف سامسونج بمعالج قوي يضمن لك سلاسة الاستخدام والسرعة أثناء اللعب والتنقل بين التطبيقات، بالإضافة إلى أن واجهة المستخدم One UI من سامسونج تحتوي على العديد من المزايا التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج جالاكسي.

فإذا كنت تهتم بالأداء والمزايا الحصرية المتوفرة في واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج فاختر هاتف Galaxy S23 FE.

أما إذا كنت ستعتمد على السعر لاختيار أحدهما، فسيكون هاتف موتورولا هو الأنسب لك لأنه يُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج بمقدار 120 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Motorola Edge 2023 و Galaxy S23 FE:

Motorola Edge 2023 Galaxy S23 FE المعالج معالج ( MediaTek Dimensity 7030 ) الثماني النوى، والمصنع تقنية 6 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2200) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. من نوع ( Dynamic AMOLED 2X ) بقياس قدره 6.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.2. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود. الأخضر (Mint)، والأبيض (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine). نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. الوزن 168 جرامًا. 209 جرامات. السعر 350 دولارًا . يبدأ من 470 دولارًا.