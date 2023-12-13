مقارنة بين جهازي +Galaxy Tab S9 FE و iPad Air 2022

تُعدّ شركتا سامسونج وآبل من أفضل الشركات المُصنعة للأجهزة اللوحية؛ إذ تُنتج سامسونج مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومن أحدث تلك الأجهزة +Galaxy Tab S9 FE.

أما آبل فتنتج أجهزة لوحية ضمن سلسلتي Pro و Air، وأحدث أجهزة سلسلة Air هو جهاز iPad Air 2022 الذي يشترك مع جهاز سامسونج في بعض المواصفات، ويُباع بسعر قريب من سعره.

يعتمد اختيار أحدهما على نظام التشغيل الذي تُفضله، فإذا كنت من مُستخدمي أجهزة آبل فسيكون iPad Air 2022 هو الأنسب لك، أما إذا كنت من مُستخدمي أجهزة أندرويد وخاصة أجهزة سامسونج جالاكسي فاختر +Galaxy Tab S9 FE.

أما إذا كنت غير مهتم بنظام التشغيل، فسيعتمد اختيار أحدهما على المواصفات والمزايا التي تبحث عنها، وقد تساعدك المقارنة التالية بين جهازي +Galaxy Tab S9 FE و iPad Air 2022 في اختيار ما يناسبك:

التصميم:

يأتي جهازا +Galaxy Tab S9 FE و iPad Air 2022 في هيكل مصنوع من الألمنيوم، ولكنهما يختلفان في الوزن والسُمك، إذ يزن جهاز سامسونج 627 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم، أما جهاز آبل فيزن 461 جرامًا، ويبلغ سمكه 6.1 ملم.

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 FE مع القلم الإلكتروني (S Pen) من سامسونج، أما جهاز آبل فيدعم الجيل الثاني من القلم الإلكتروني من آبل (Apple Pencil) لكنه لا يأتي معه.

يمتاز جهاز سامسونج بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهذه المزية يتفوق بها على جهاز iPad Air 2022.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender)، أما جهاز آبل iPad Air 2022 فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض (Starlight)، والوردي، والرمادي (Space Gray)، والبنفسجي والأزرق.

الشاشة:

يضم جهاز +Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.4 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

أما جهاز iPad Air 2022 فيضم شاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD) تأتي بمقاس أصغر من مقاس شاشة جهاز سامسونج ويبلغ 10.9 بوصات، وتبلغ دقتها 2360 × 1640 بكسلًا، وتمتاز بأنها مغطاة بطبقة زجاجية مقاومة للخدوش.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14، وسيحصل على أربعة تحديثات لنظام التشغيل مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يعمل جهاز iPad Air 2022 بمعالج M1 من آبل الثماني النوى وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15.4 ويدعم التحديث إلى نظام iPadOS 17.2.

يتوفر جهاز +Galaxy Tab S9 FE بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. أما جهاز iPad Air 2022 فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 256 جيجابايت.

يمتاز جهاز سامسونج بأنه يدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، وهذه المزية لا يدعمها جهاز iPad Air 2022.

أما فيما يتعلق بسعة البطارية والشحن، فإن جهاز +Galaxy Tab S9 FE يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتستمر بالعمل لمدة قدرها 17 ساعة.

أما جهاز iPad Air 2022، فيحتوي على بطارية تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 28 واطًا، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب.

الكاميرا:

يضم جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

أما جهاز iPad Air 2022 فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تقنية (HDR) وتدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE بسعر قدره 2599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويُباع جهاز iPad Air 2022 بسعر يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي +Galaxy Tab S9 FE و Pad Air 2022:

+Galaxy Tab S9 FE iPad Air 2022 المعالج معالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى. معالج M1 من آبل الثماني النوى. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.4 بوصة. من نوع ( Liquid Retina IPS LCD ) بقياس قدره 10.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 64، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6. وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الواي فاي 6. وتقنية البلوتوث 5.0. الألوان الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (اللافندر). الأبيض (Starlight)، والوردي، والرمادي (Space Gray)، والبنفسجي والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 13. iPadOS 15.4 الوزن 627 جرامًا. 461 جرامًا. الأبعاد 285.4 × 185.4 × 6.5 مم. 247.6 × 178.5 × 6.1 مم. السعر 2599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. يبدأ من 2499 درهمًا إماراتيًا .