مايكروسوفت تلمح إلى xCloud المجانية المدعومة بالإعلانات

توفر مايكروسوفت حاليًا وصولًا مجانيًا إلى لعبة فورتناينت عبر خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية xCloud، مع أن هناك دلائل على أن الشركة قد تقدم بثًا مجانيًا للألعاب مقابل الإعلانات.

وألمح تيم ستيوارت، المدير المالي لقسم إكس بوكس ونائب الرئيس للشؤون المالية والعمليات في مايكروسوفت، إلى هذا الاحتمال في مقابلة أثناء فعاليات قمة Wells Fargo TMT.

وقال ستيوارت: “لدينا بث مباشر للألعاب عبر xCloud، ويمكنك الاشتراك في Game Pass Ultimate وبث مئات الألعاب، وفيما يتعلق بنماذج، مثل أفريقيا أو الهند أو جنوب شرق آسيا أو ربما الأماكن التي لا تركز على منصات الألعاب، فإن المستهلكين قد يرغبون في مشاهدة 30 ثانية من الإعلان ومن ثم الحصول على ساعتين من بث اللعبة”.

وتوضح تصريحات ستيوارت أن مايكروسوفت تفكر في هذا الأمر فيما يتعلق بمناطق معينة، مع توسع خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية طوال عام 2022 إلى أسواق جديدة.

وقد يسير الإصدار المدعوم بالإعلانات من خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية بشكل جيد في الأسواق التي يستخدم فيها اللاعبون الهواتف في اللعب أكثر من منصات الألعاب التقليدية أو الحواسيب المخصصة للألعاب.

وليس من الواضح إذا كانت مايكروسوفت قد تطلق مثل هذا الاشتراك، إذ تباطأ خلال العام الماضي العمل على خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية داخل الشركة.

وكانت مايكروسوفت تخطط بنهاية عام 2022 لدعم مكتبة الألعاب الموجودة لدى المستخدمين في خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية، مع أن ذلك لم يحدث أبدًا.

وألغت مايكروسوفت أيضًا خططًا من أجل إطلاق إصدار اشتراك منفصل من خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية، وذلك بدلًا من إدماج الخدمة في Game Pass Ultimate.

وجربت مايكروسوفت في الماضي خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية، إذ يمكنك اللعب بلعبة فورتنايت مجانًا عبر الخدمة، وذلك باستخدام حساب مايكروسوفت فقط، مع أن هذا الوصول المجاني لم يمتد حتى الآن إلى الألعاب الأخرى.

ونجحت الشركة في تسويق الألعاب السحابية، إذ كشفت مايكروسوفت في العام الماضي أن أكثر من 20 مليون شخص بثوا الألعاب باستخدام خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية.

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الواردة ضمن قضية لجنة التجارة الفيدرالية المرفوعة على مايكروسوفت أن الشركة كانت تخطط من أجل بث ألعاب الحاسوب عبر السحابة، مما قد يفتح خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية أمام العديد من الألعاب الأخرى.

كما اختبرت الشركة دعم الفأرة ولوحة المفاتيح من أجل خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية عبر خوادمها السحابية فقط، وليس من ناحية مستخدمي الحواسيب.