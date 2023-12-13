كريستيانو رونالدو ينضم إلى داعمي لعبة كرة القدم UFL

دخل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى عالم استثمارات ألعاب الفيديو، إذ انضم إلى الداعمين الذين تعهدوا بأكثر من مقدار 40 مليون دولار من أجل UFL، وهي لعبة كرة القدم المجانية القادمة.

وانتقل النجم البرتغالي المشهور ببراعته على أرض الملعب إلى ساحة الألعاب الرقمية.

وأصبح نجم نادي النصر السعودي وأيقونة كرة القدم مستثمرًا في لعبة كرة القدم التي ابتكرها اللاعبون، والتي تركز على أسلوب عادل يعتمد على مهارة الاعبين.

ويمثل هذا الاستثمار علامة فارقة مهمة لفريق اللعبة، إذ حصل المشروع الجديد على دعم من أحد النجوم الكبار في العالم.

وتشير مشاركة رونالدو إلى تحول كبير في مسار UFL، مما يزيد من طموحاتها من أجل تغيير كيفية تفاعل عشاق كرة القدم مع تجارب الألعاب الافتراضية.

ويمتلك رونالدو مقدار 614 مليون متابع عبر إنستاجرام، وتتجاوز مشاركته مجرد الالتزام المالي، إذ يساهم بنشاط في تشكيل تطوير UFL، بما يتماشى مع المهمة الأساسية للعبة.

وقال رونالدو في بيان: “يسعدني أن أكون جزءًا من هذا المشروع إذ قد تصبح UFL الجيل الجديد من ألعاب كرة القدم”.

وتطور العلامة التجارية للألعاب Strikerz التابعة لشركة XTEN لعبة UFL، وتهدف Strikerz إلى إعادة اختراع ألعاب محاكاة كرة القدم عبر الإنترنت من خلال UFL.

وقال يوجين ناشيلوف، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Strikerz، في بيان: “يعد انضمام كريستيانو رونالدو إلينا بصفته شريكًا ومستثمرًا خطوة مهمة إلى الأمام وتأييدًا لرؤيتنا من أجل إنشاء اللعبة الرائدة لمشجعي كرة القدم في العالم”.

وتركز UFL على تقديم طريقة لعب قوية ومكافأة المعرفة التكتيكية ومهارات الألعاب، إذ تسمح اللعبة للاعبين ببناء أنديتهم والصعود إلى مرتبة البطولة، وتؤيد اللعبة فلسفة اللعب العادل، مع التركيز على المهارة.

ولم تؤكد الشركة بعد تاريخ الإصدار الرسمي للعبة، مع أن مرحلة الاختبار المغلقة قد تبدأ قريبًا، ويمتد توفر اللعبة عبر منصات PlayStation 5 و Xbox Series X و Xbox Series S.