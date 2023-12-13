عاجل .. إكس تعاني من خلل كارثي في الروابط

تحديث: أصلحت منصة إكس الخلل الحاصل بعد قرابة ساعة من تعطل الروابط.

تعاني شبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر من صعوبات تقنية مع الروابط المنشورة عبرها، إذ ينقلك الضغط على أي رابط ضمن المنصة إلى صفحة بعنوان “هذه الصفحة معطلة”.

وتعرض خدمة إعادة التوجيه الخاصة بالمنصة t.co رسالة خطأ عند النقر على الروابط المنشورة، في حين يبدو أن الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، تعمل بشكل طبيعي عبر المنصة.

وظهرت في الساعة 9:22 دقيقة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من البلاغات التي تفيد بحدوث عطل، وذلك وفقًا لمنصة DownDetector المتخصصة في رصد اضطرابات أو توقف الخدمات عبر الإنترنت.

ولجأ العديد من مستخدمي المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر إلى وسم #Xdown من أجل الحديث عن المشكلة الحالية، وتفيد المنشورات بأن الجميع يواجه أخطاء عند النقر على الروابط، وأن المنصة تواجه بعض المشكلات في الوقت الحالي.

وتستخدم إكس خدمة تقصير الروابط الخاصة بها t.co، وتوضح الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الروابط المختصرة تسمح لك بنشر العناوين الطويلة في منشور مع الحفاظ على الحد الأقصى لعدد الأحرف في رسالتك.

وتقيس خدمة الارتباط الخاصة بمنصة إكس معلومات، مثل عدد مرات النقر على الرابط، التي تشير إلى أنها إشارة جودة مهمة في تحديد مدى الملاءمة والاهتمام بالمنشور.

وتواجه جميع الروابط الصادرة من إكس عطلًا في الوقت الحالي، وتوجد مشكلة في إعادة توجيه عنوان الرابط الذي يلتقط النشاط قبل نقل المستخدمين، مما يؤدي حاليًا إلى توجيه الأشخاص إلى صفحة خطأ.

وحدث شيء مشابه في شهر مارس، إذ حذفت الروابط والصور لمدة ساعة تقريبًا عبر الخلاصات، وألقت المنصة باللوم في ذلك على تغيير داخلي كان له بعض العواقب غير المقصودة.

وأشار موقع Platformer إلى أن المشكلة حدثت بسبب خطأ ارتكبه مهندس موثوقية الموقع الوحيد المتبقي في الموقع، الذي كان يعمل منفردًا بعد أن سرح إيلون ماسك الموظفين على نطاق واسع.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها إكس مشكلات خلال هذا العام، إذ تكررت حالات حدوث مشكلات ضمن المنصة.

ولم يتمكن الآلاف من مستخدمي إكس في عدة دول خلال شهر يوليو من الوصول إلى الموقع، أو واجهوا صعوبة وتأخيرًا.

وأبلغ المستخدمون حينها أن المنصة لا تعرض الخلاصة وتظهر رسالة خطأ تقول: “عذرًا، معدلك محدود. يرجى الانتظار بضع دقائق ومن ثم حاول مرة أخرى”، في حين أبلغ آخرون عن أخطاء تفيد بأن الموقع لا يمكنه استرداد التغريدات.