سوني تحقق في اختراق مطور لعبة Marvel’s Spider-Man 2

تحقق سوني في مزاعم سرقة بيانات حساسة من الشركة التابعة لها Insomniac Games، ومنها المعلومات الشخصية للممثل الصوتي الذي لعب دور بيتر باركر في Marvel’s Spider-Man 2.

وذكر المنفذ الإخباري الأسترالي Cyber Daily أن مجموعة طلب الفدية Rhysida نشرت بعض البيانات بصفتها دليلًا على الاختراق، وتبيع حاليًا المجموعة الكاملة مقابل مقدار مليوني دولار من عملة البيتكوين.

وتفيد الأنباء بأن بعض البيانات التي نشرتها Rhysida تتضمن تفاصيل حول لعبة Wolverine القادمة من Insomniac Games، ومنها لقطة شاشة وبعض الرسوم الفنية للشخصيات المتعلقة بالأبطال الخارقين الآخرين الذين قد يظهرون في اللعبة.

وتضمنت البيانات رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والمستندات السرية والمعلومات الشخصية والصور الممسوحة ضوئيًا لجوازات سفر موظفي Insomniac Games، بالإضافة إلى جواز سفر الممثل الصوتي يوري لوينثال، الذي لعب دور بيتر باركز في العديد من إنتاجات Marvel، ومنها ألعاب Marvel’s Spider-Man.

وقالت سوني في بيان: “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوجود هجوم إلكتروني على Insomniac Games، مع أنه ليس لدينا سبب من أجل الاعتقاد بأن أي أقسام أخرى من سوني قد تأثرت بهذا الاختراق”.

ويشار إلى أن هذا الاختراق ليس الأول من نوعه هذا العام للشركة، إذ أصدرت سوني سابقًا إشعارات لنحو 6800 موظف من موظفي شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت الذين تأثروا بالاختراق.

وتعد سوني واحدة من العديد من الشركات والحكومات التي تعرضت هذا العام لاختراقات MOVEit الواسعة النطاق.

وشاركت وزارة العدل الأمريكية ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الشهر الماضي في تأليف تنبيه للأمن السيبراني يوضح أن اختراقات Rhysida لأنظمة المؤسسات ترجع بشكل خاص إلى افتقار تلك المنظمات إلى تمكين المصادقة المتعددة العوامل افتراضيًا.

وأشار جناح أمن المعلومات التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في تنبيه مماثل في شهر أغسطس إلى أن المجموعة تصف نفسها على أنها فريق للأمن السيبراني في ملاحظات الفدية، وأوضح التنبيه أن المجموعة تستهدف في الغالب مقدمي الخدمات التعليمية.