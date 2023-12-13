سناب شات تطرح الخلاصة السنوية عالميًا

أعلنت سناب شات أنها تبدأ اليوم بطرح الخلاصة السنوية Snapchat Recap عالميًا، مما يوفر نظرة سريعة على محتوى هذا العام، إذ تفرز الخلاصة اللقطات من الأشهر الماضية إلى سلسلة من الفئات بناءً على ذكرياتك.

وتوفر الخلاصة السنوية للمستخدمين نظرة على العام الذي قضوه من خلال تنظيم اللقطات في فئات، مثل “Beach, Please” التي تعرض المحتوى الملتقط من المحيط أو البحيرات، أو “Felt Cute, Will Delete Later”، التي تعرض الصور الشخصية الملتقطة على مدار العام.

ونشرت سناب شات كيف قضى المستخدمون عامهم عبر المنصة، وكشفت أن الأماكن الفضلى التي التقط المستخدمون لقطات ضمنها هذا العام كانت مول دبي وحديقة المملكة السحرية وبرج إيفل وتايمز سكوير، وحديقة فينواي.

وشهدت المنصة أيضًا لقطات رائجة هذا العام عبر عدة لحظات، ومنها موسم العودة إلى المدرسة، الذي يوفر نصائح مميزة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من العام الدراسي.

كما كشفت سناب شات أن Baby Cheeks و Anime AI و AI Universe و Sibling و Goofy Gaze كانت من بين عدساتها الفضلى لهذا العام للواقع المعزز.

وأصبحت ملخصات نهاية العام شائعة بشكل متزايد بسبب النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة سبوتيفاي السنوية.

ويأتي ملخص سناب شات في الوقت الذي أطلقت فيه العديد من المنصات الأخرى، مثل آبل ميوزك ويوتيوب وريديت، هذا الشهر مزايا خلاصة نهاية العام.

وتستطيع الوصول إلى ملخص سناب شات السنوي من خلال قسم الذكريات في التطبيق، ويمكنك اختيار نشر قصة نهاية العام مع الآخرين، أو يمكنك حفظها من أجل مشاهدتها في وقت لاحق بنفسك.

وواصلت المنصة في عام 2023 نموها، إذ تجاوزت خلال هذا العام للمرة الأولى الحاجز البالغ مقداره 400 مليون مستخدم نشط يوميًا، مع زيادة أيضًا في خدمة الاشتراك Snapchat Plus، والاستمرار في قيادة الطريق في اتجاهات الواقع المعزز الشائعة.

واضطرت الشركة خلال هذا العام إلى خفض عدد الموظفين، والتخلي عن بعض مشاريعها، وذلك بسبب ضغوط التكلفة، فضلًا عن تشديد الميزانيات العالمية للإعلانات.

ولا تزال الشركة مستعدة للنمو، مع أن هناك تحديات مستمرة مع اقتراب العام الجديد، إذ تطمح إلى تحقيق اختراقات كبرى في مجال الواقع المعزز، والاستمرار في إضافة مستخدمين جدد، وجعل Snapchat Plus مصدرًا كبيرًا للإيرادات، وجذب المزيد من المعلنين من خلال وصولها الفريد إلى جمهورها.