سناب شات تجلب المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

أعلنت سناب شات بعض إضافات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاشتراك Snapchat Plus المدفوع الذي وصل عدد مستخدميه الآن إلى مقدار 7 ملايين عضو يدفعون.

وأضافت المنصة طريقة جديدة من أجل توليد المرئيات في المؤلف، وذلك باستخدام المطالبات النصية من أجل إنتاج صور الذكاء الاصطناعي.

وأصبح لدى سناب شات الآن عملية توليد مرئيات تشبه عملية Dall-E أو Midjourney، مما يتيح لك إنتاج أعمال فنية إبداعية.

ويتيح تطبيق المراسلة الآن لمشتركي Snapchat Plus توليد صور بناءً على رسالة نصية، وإرسال تلك الصور إلى الأصدقاء.

ويستطيع مشتركو Snapchat Plus استخدام هذه الميزة من خلال النقر على زر AI من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيمن من واجهة الكاميرا.

ويؤدي هذا إلى فتح نافذة تتيح للمستخدمين كتابة مطالبة نصية أو الاختيار من الخيارات المعدة سابقًا.

ويولد الذكاء الاصطناعي صورة بناءً على المطالبة، مما يسمح للمستخدمين بتحريرها وإضافة رسالة قبل إرسالها إلى الأصدقاء والعائلة.

وتطرح المنصة أيضًا ميزة توسيع الصورة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل موضوع الصورة يظهر بعيدًا عن الكاميرا عبر ملء مساحة الخلفية.

ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة من خلال التقاط لقطة مقربة والضغط على أيقونة “Crop” في واجهة الكاميرا واختيار “Extend” من أجل توسيع الصورة.

وتمنح سناب شات لمشتركي Snapchat Plus خيار توليد صور تعاونية بالذكاء الاصطناعي عبر ميزة Dreams، حتى تتمكن أنت وصديقك من تضمين بعضكما بعضًا في إبداعات Dreams.

ويحصل مشتركو Snapchat Plus على حزمة مجانية مكونة من ثمانية Dreams شهريًا، مع توفير هذا الخيار الجديد طريقة أخرى من أجل التواصل مع الأصدقاء في التطبيق.

وتساعد إضافات Snapchat Plus الجديدة في تعزيز قيمة العرض، الذي يمكن الآن شراؤه أيضًا بصفته هدية عبر أمازون.

وتتمثل الفكرة في تحقيق القدر الأقصى من الإقبال على Snapchat Plus خلال فترة نهاية العام، إذ تعمل هذه التحديثات المرئية الجديدة أيضًا بصفتها موادًا إعلانية موسعة للحزمة.

وحقق اشتراك Snapchat Plus نجاحًا هائلًا مقارنةً باشتراكات X Premium و Meta Verified، إذ تجاوز عدد الاشتراكات في كليهما، مع أنه كان متاحًا لمدة زمنية مماثلة نسبيًا.

ويتعلق النجاح إلى حد كبير بالقيمة التي توفرها سناب شات لمستخدميها، والفائدة والمتعة لعناصر الاشتراك الإضافية.

ولا تجذب مزايا X Premium الإضافية سوى مجموعة محدودة من المستخدمين، على غرار Meta Verified، الذي يجب صناع المحتوى الذين يتطلعون إلى زيادة وجودهم داخل التطبيق إلى الحد الأقصى.

وينصب تركيز سناب شات على خيارات المتعة ذات القيمة المضافة التي تجذب قاعدة مستخدميها، وهذا هو المكان الذي تتمتع فيه المنصة بميزة فيما يتعلق بفهم السوق المستهدف وتوفير الأدوات التي تعزز جاذبيتها.