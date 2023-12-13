رينج روڤر تشوق لسياراتها الكهربائية بقوة قدرها 800 فولط

قدمت العلامة التجارية رينج روڤر لمحة مختصرة عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل التي وعدت بها منذ فترة طويلة في مقطع فيديو جديد، كما أطلقت شركة صناعة السيارات قائمة الانتظار الرسمية بالتزامن مع دخولها برنامج اختبار النموذج الأولي.

وتأسست العلامة التجارية الفاخرة رينج روڤر في عام 1970 وتدعمها شركة صناعة السيارات البريطانية المخضرمة لاند روڤر.

وتعمل العلامة التجارية الفرعية حاليًا إلى جانب أسماء جاكوار لاند روڤر الأخرى، مثل ديفيندر وديسكفري وجاكوار، التي تحولت كل منها في الصيف الماضي إلى علامة تجارية خاصة بها.

وتمتلك شركة تاتا موتورز الهندية حاليًا عائلة جاكوار لاند روڤر بأكملها، مع أن الشركة الأم لم تنس التراث البريطاني لشركة جاكوار لاند روڤر، إذ بذلت جهودًا للحفاظ على جزء كبير من التصميم والتصنيع في المملكة المتحدة.

وقدمت رينج روڤر منذ أوائل عام 2022 الإصدارات الكهربائية الهجينة من سيارات الدفع الرباعي التي تحمل الاسم نفسه، ووعدت منذ ذلك الحين بتقديم نسخة كهربائية بالكامل.

ومن المقرر أن تصل في وقت ما من عام 2024 سيارة رينج روڤر الكهربائية، التي تتنافس في جميع أنحاء العالم مع سيارة بورش ماكان.

ولم تحدد العلامة التجارية الموعد الدقيق لإطلاق السيارة الكهربائية، مع أنها تظل على المسار الصحيح للإطلاق في العام المقبل، وقد فتحت رينج روڤر قائمة الانتظار.

وبدأت النماذج الأولية للنسخة الكهربائية بالكامل مرحلة اختبار صارمة تتضمن اختبار درجة الحرارة في مناطق، مثل السويد ودبي، من خلال درجات حرارة تتراوح من مقدار سالب 40 درجة مئوية إلى مقدار 50 درجة مئوية.

كما تختبر العلامة التجارية النماذج الأولية عبر التضاريس القاسية، ومنها الخوض في المياه بعمق مقداره 850 ملم، أو ما مقداره 33 بوصة.

ونشرت شركة صناعة السيارات أيضًا أن سيارة الدفع الرباعي القادمة تعتمد على معمارية جاكوار لاند روڤر بقوة مقدارها 800 فوط، مما يعني دعم طاقة الشحن الإضافية والأداء المحسن وزيادة الكفاءة وتوفير الوزن، إلى جانب المساعدة في تمكين الشحن السريع عبر الشبكات العامة.

وأوضحت جاكوار لاند روڤر أن هذه السيارة الكهربائية مصممة ومطورة ومصنعة في المملكة المتحدة إلى جانب شقيقاتها من سيارات الدفع الرباعي الهجينة.

ووعدت العلامة التجارية بتمتع السيارة الكهربائية بجميع مزايا السيارة الكهربائية الحديثة، إلى جانب تمتعها في الوقت نفسه بالقوة والقدرة نفسها عبر الطرق الوعرة مثل نظيراتها العاملة بالوقود.

وتستفيد السيارة الكهربائية من مستويات الضوضاء المنخفضة نسبيًا وبساطة نظام الدفع الكهربائي فيما يتعلق بمستويات الراحة في المقصورة التي تتيحها أسسها الكهربائية، مثل السيارات الكهربائية الفاخرة الأخرى.