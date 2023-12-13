حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة من Asus 

تُنتج شركة Asus مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة التي تتمتع بمواصفات متفاوتة، وسواء كنت تبحث عن حاسوب محمول جديد مناسب للألعاب أو العمل المكتبي أو تصفح الويب، فستجد طرازًا يناسبك من حواسيب أسوس المحمولة.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل الحواسيب المحمولة من Asus في عام 2023:

1- حاسوب Asus Zenbook S 13 OLED:

يضم حاسوب ASUS Zenbook S 13 OLED شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 13.3 بوصة، وبدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا. وتمتاز الشاشة بتقديم صور واضحة ومشرقة، وهذا يجعل حاسوب ASUS Zenbook S 13 OLED مناسبًا للعمل والدراسة ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i7-1355U)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel Iris Xe)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5) بسعة قدرها 32 جيجابايت؛ مما يجعله مناسبًا لتشغيل البرامج المتعددة، وفتح عدد كبير من التبويبات في متصفح الويب، ويأتي هذا الحاسوب أيضًا مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

تستمر بطارية هذا الحاسوب في العمل لمدة قدرها 10 ساعات، ويُعدّ مناسبًا للطلاب، ولتصفح الويب، وللمهام المكتبية، ومشاهدة مقاطع الفيديو.

يُباع حاسوب ASUS Zenbook S 13 OLED بسعر قدره 1400 دولار.

2- حاسوب Asus Vivobook Go 14:

يمتاز حاسوب Asus VivoBook Go 14 بأنه خفيف الوزن، ويضم شاشة مشرقة بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

يعمل Asus VivoBook Go 14 بمعالج (AMD Ryzen 3 7320U)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (AMD Radeon)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يُعدّ Asus VivoBook Go أفضل حاسوب محمول من Asus من الفئة المتوسطة، وهو مناسب لأداء المهام السهلة والمتوسطة، كتصفح الويب، وتحرير المستندات، وقراءة ملفات PDF.

تستمر بطارية حاسوب Asus VivoBook Go في العمل لمدة تصل إلى سبع ساعات، ويُباع بسعر قدره 300 دولار.

3- حاسوب Asus ROG Zephyrus M16:

يُعدّ حاسوب Asus ROG Zephyrus M16 مناسبًا للألعاب، فهو يعمل بمعالج قوي، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات تمتاز بالأداء السريع ويأتي مع ذاكرة تخزين بسعة كبيرة، ويضم شاشة مشرقة، وتدعم معدل تحديث مرتفع.

يضم حاسوب Asus ROG Zephyrus M16 شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتمتاز بدقة تبلغ 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13900H)، ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia GeForc RTX 4080)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

تستمر بطارية حاسوب Asus ROG Zephyrus M16 في العمل لمدة قدرها خمس ساعات، ويُباع بسعر قدره 2500 دولار.

4- حاسوب Asus TUF 15:

يُعدّ Asus TUF 15 من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب، ويمتاز بتصميم متين، ويضم شاشة واسعة ومشرقة، ويأتي مع مساحة تخزين كبيرة كما يمتاز بعمر البطارية الطويل.

يضم حاسوب Asus TUF 15 شاشة بقياس قدره 15.6 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وتمتاز بأنها مشرقة وتُظهر تفاصيل الصور بوضوح.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثاني عشر من معالج (Intel Core i7-12700H) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX 4060)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

تستمر بطارية حاسوب Asus TUF 15 في العمل لمدة قدرها 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 900 دولار.

5- حاسوب Asus Chromebook Plus CX34:

يُعدّ Asus Chromebook Plus CX34 أفضل حاسوب من أسوس يعمل بنظام التشغيل ChromeOS، ويتمتع بمزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة مؤتمرات الفيديو، مثل: تقليل ضوضاء الخلفية وتحسين الإضاءة، وغيرها.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، ويعمل بمعالج (Intel Core i5-1235U) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 256 جيجابايت.

تستمر بطارية حاسوب Asus Chromebook Plus CX34 في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 600 دولار.

6- حاسوب Asus ROG Flow Z13:

يُعدّ Asus ROG Flow Z13 أفضل حاسوب من أسوس يندرج ضمن فئة 2 في واحد، فهو يضم شاشة تعمل باللمس، يمكن فصلها عن لوحة المفاتيح، لتتمكن من استخدام الحاسوب كجهاز لوحي.

يُعدّ هذا الحاسوب مناسبًا للألعاب، ولأداء المهام الخاصة بالعمل أيضًا، ويضم شاشة بقياس قدره 13.4 بوصة؛ مما يوفر مساحة مناسبة للّعب والعمل، ويعمل بأحدث المعالجات من إنتل ويضم وحدة لمعالجة الرسومات تتمتع بأداء قوي.

تمتاز شاشة هذا الحاسوب بدقتها العالية التي تبلغ 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويعمل بمعالج (Intel Core i9-13900H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (RTX 4050)، ويأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

تستمر بطارية حاسوب Asus ROG Flow Z13 في العمل لمدة قدرها 10 ساعات، ويُباع بسعر قدره 1600 دولار.

7- حاسوب Asus ROG Strix G16:

يضم حاسوب ASUS ROG Strix G16 شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

ويُعدّ هذا الحاسوب من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب من Asus، ويعمل بمعالج (Intel Core i7-13650HX) ويضم شريحة لمعالجة الرسومات من نوع (GeForce RTX 4060)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت.

تستمر بطارية حاسوب ASUS ROG Strix G16 في العمل لمدة قدرها ست ساعات، ويُباع بسعر قدره 1247 دولارًا.