تعاون بين AOC و Porsche Design للكشف عن شاشة منحنية جديدة

أعلنت Porsche Design تعاونها مرة أخرى مع شركة AOC، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال شاشات الألعاب، لتقديم شاشة الألعاب المنحنية AGON PRO PD49، وهي مزيج من التصميم الحائز على الجوائز والبراعة التكنولوجية الحديثة.

توجت شاشة AOC AGON PRO PD49 بجائزة (iF Design Award 2023) وجائزة (Red Dot Award: Product Design 2023) مما يؤكد تفردها بتصميم ومزايا قوية مخصصة للّاعبين مثل معدل تحديث قدره 240 هرتزًا، وزمن الاستجابة GtG الذي يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية.

تحتوي شاشة PD49 على لوحة QD-OLED المنحنية والرفيعة للغاية التي تمتد على شاشة عرض كبيرة بحجم قدره 49 بوصة. يلاحظ اعتماد الشاشة على زاوية انحناء قدرها 1800R بالرغم من حجمها الكبير، وذلك سوف يساعد المستخدم أو اللاعب في رؤية كامل محيط الشاشة وأطرافها مع راحة كبرى للعين.

من مزايا الشاشة قدومها بدقة QHD أو 5120 × 1440 بكسلًا، بمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع مع حصولها على شهادة VESA DisplayHDR True Black 400، ونسبة التباين تصل إلى 1500,000:1، وزمن الاستجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، ومساحة الألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 99%، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت.

بفضل تقنية HDR الاستثنائية، فإن شاشة PD49 تنبض بالألوان القوية مع دقة وضوح مدهشة تلبي متطلبات اللاعبين. مع معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا وزمن الاستجابة الذي يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية (GtG)، تصبح مشكلة الظلال من الماضي. كما تدعم الشاشة تقنية Adaptive-Sync التي تجعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

تتميز شاشة PD49 بمجموعة من خيارات الاتصال، إذ تتضمن منفذي HDMI 2.1 ومنفذي DP 1.4، مع 4 منافذ USB 3.2 ومدخل RJ-45، وتتضمن الشاشة مكبري الصوت المدمجين بقوة 8 واط لكل مكبر.

لكن الخاصية البارزة هنا هي منفذ USB-C الذي يوفر طاقة كبيرة قدرها 90 واطًا، مما يسمح بشحن الأجهزة المختلفة. يتيح مفتاح KVM المدمج للمستخدمين توصيل حاسوبين في وقت واحد، وتقسيم الشاشة لعشاق تعدد المهام.

يعكس أسلوب تصميم شاشة PD49 التفاصيل المعقدة لسيارة بورش الرياضية، إذ يأتي مسند شاشة PD49 المصنوع من الألمنيوم المصبوب، والذي يذكّرنا بعجلة القيادة وقضبان العجلات في السيارة الرياضية، بتصميم عالٍ من الفخامة.

الجزء الخلفي من الشاشة مستوحى من الشبك الأمامي لسيارة بورش 911. بدءًا من تصميم الشاشة الفريد ووصولًا إلى شعار تشغيل الشاشة، كل التفاصيل تؤكد مستوى الأناقة لشاشة PRO PD49، وتزين إضاءة RGB Light FX الديناميكية والقابلة للتخصيص كلًا من الشعارين الخلفي والأمامي بأسلوب جذاب وبارز.

تتوفر شاشة Porsche Design AGON PRO PD49 الآن في متاجر Porsche Design ولدى تجار التجزئة بسعر يبلغ 2350 دولارًا.