إنستاجرام تختبر ميزة جديدة للأصدقاء المقربين

تختبر إنستاجرام ميزة جديدة تسمى Flipside تتيح للمستخدمين إنشاء مساحة منفصلة وخاصة في الحساب من أجل نشر المزيد من الصور الصريحة والشخصية مع مجموعة مختارة من الأصدقاء.

وتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستاجرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلًا من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.

واكتسب مصطلح Finsta منذ بضع سنوات اهتمامًا واسع النطاق، حتى أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السيناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونجرس.

واستفسر السيناتور عن موقف إنستاجرام من هذه الحسابات، مشيرًا إلى أن المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.

وتهدف إنستاجرام من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء، مما يلغي الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية.

واكتشف المهندس العكسي، أليساندرو بالوزي، هذه الميزة أثناء تطويرها، وأشار إلى أنها كانت تسمى في الأصل Your Space.

وأوضحت لقطات الشاشة أن ميزة Flipside هي في الأساس قسم جديد داخل حساب المستخدم، الذي يكون مرئيًا بشكل حصري للأصدقاء المختارين.

وقالت المنصة: “تعد Flipside بمنزلة مساحة جديدة لك ولأصدقائك فقط، إذ لا يمكن لأي شخص سوى الأشخاص الذين تختارهم رؤية هذا الجانب من حسابك وما تنشره هنا”.

ويمكن للمستخدمين في هذه المساحة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو مع مجموعة مختارة من الأشخاص، ويمكن الوصول إلى مساحة شخص ما من خلال التمرير إلى الجهة السفلية ضمن الحساب من أجل الكشف عن الجانب الخاص.

وأكدت إنستاجرام أن ميزة Flipside موجود حاليًا في مرحلة النموذج الأولي الداخلي، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاختبار العام.

وتتزامن هذه الميزة مع جهود إنستاجرام المستمرة من أجل تزويد المستخدمين بالمزيد من الخيارات لتخصيص المحتوى لأصدقائهم المقربين.

وتوسعت ميزة “Close Friends” المصممة في الأصل من أجل مشاركة القصص الخاصة لتشمل في شهر نوفمبر الماضي منشورات الخلاصة الرئيسية.

وتوفر Flipside مساحة خاصة لهذه المنشورات داخل حساب المستخدم، مما يفصلها عن الخلاصة الرئيسية.

وقد يشكل إدخال Flipside أيضًا تحديًا للتطبيقات الاجتماعية المنافسة التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يتوقون إلى مساحة خاصة من أجل نشر الصور الصريحة بين الأصدقاء، مثل BeReal و Locket.

وقد تجتذب ميزة إنستاجرام المستخدمين الذين اعتمدوا سابقًا على ميزة Circles التي لم تعد موجودة الآن أو شبكات النشر الخاصة المماثلة.