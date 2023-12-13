حصلت جميع هواتف آيفون 15 الجديدة هذا العام على بعض التحسينات مقارنةً بإصدارات العام الماضي، أهمها: استبدال منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، وتحسينات في مواد تصنيع طرز البرو، ولكن التصميم العام لهواتف آبل لم يتغير كثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ فمعظم المزايا الجديدة التي تدعمها هواتف آيفون 15 الجديدة تأتي من نظام التشغيل الجديد (iOS 17)، وهذا يعني أن هناك الكثير من هواتف آبل القديمة التي حصلت على النظام، تدعم هذه المزايا الجديدة، وتتوفر بأسعار أقل منه.

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لهواتف (iPhone 15) الجديدة، وترغب في الاستمرار على منظومة آبل التقنية، فهناك هواتف (iPhone 14) التي تتميز بالأداء القوي وتُعدّ من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق حاليًا، وتمتاز أيضًا بأن سعرها أقل، وإذا كنت تريد شيئًا مختلفًا، فهناك العديد من هواتف أندرويد التي يمكنك وضعها في الحسبان.

ولمساعدتك في الاختيار؛ سنستعرض في هذا المقال أفضل 3 بدائل لهاتف آيفون 15 الجديد:

1- سلسلة هواتف (iPhone 14)؛ المزيج المثالي بين الأداء القوي والتوفير في السعر:

إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة مع الاستمرار في الاستمتاع بمزايا منظومة آبل التقنية، فهواتف (iPhone 14) التي أطلقتها آبل العام الماضي ستكون الخيار المثالي لك.

تضم سلسلة (iPhone 14) أربعة هواتف بأحجام مختلفة، وهي:

هاتف iPhone 14 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 14 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف iPhone 14 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

يتشابه هاتفا iPhone 14 و iPhone 14 Plus مع هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus الجديدين في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن يختلفان في الدقة ودرجة السطوع فقط. كما يتشابهان في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ومع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، ويبدأ سعر iPhone 14 الآن من 699 دولارًا.

ولمعرفة كافة مواصفات الهواتف وأهم الاختلافات بينها، يمكنك الاطلاع على مقالَي:

عادة ما تميز آبل طرز هواتف آيفون برو ببعض المواصفات القوية، نظرًا إلى سعرها الكبير، وهذا ما ستجده في هواتف (iPhone 14 Pro) التي تعمل بمعالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز، وهو المعالج نفسه الذي يعمل به هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus الجديدان.

يتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي، ويستهلك طاقة أقل بنسبة تبلغ 20%، وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية سريعة للتعلم الآلي في مزايا مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

كما تدعم هواتف (iPhone 14 Pro) خاصية (Dynamic Island) – الموجودة في جميع هواتف آيفون 15 الجديدة – التي توفر مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.

وتتشابه هواتف (iPhone 15 Pro) الجديدة مع هواتف (iPhone 14 Pro) التي طرحتها آبل العام الماضي في مواصفات الشاشة كلها، كما تدعم تقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always On)، وتقنية ProMotion لتجربة مشاهدة قوية.

كما تشترك في مواصفات الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية، وتتشابه أيضًا في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ تتوفر الهواتف بأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت،

ومع ذلك تختلف الهواتف من حيث السعر، إذ يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 999 دولارًا. في حين يبدأ سعر iPhone 14 Pro الآن من 899 دولارًا، ويبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا، في حين يبدأ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max من 999 دولارًا فقط.

ولمعرفة كافة مواصفات الهواتف وأهم الفروق بينها، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟“.

2- سلسلة هواتف Galaxy S23؛ أفضل بديل يعمل بنظام أندرويد:

إذا كنت تبحث عن أفضل هواتف أندرويد البديلة لهواتف آيفون 15 الجديدة، فهواتف سامسونج (Galaxy S23) تُعد من أفضل البدائل؛ بسبب مواصفاتها القوية، ودعمها العديد من المزايا، مثل: الشاشات الكبيرة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، والشحن اللاسلكي السريع، والشحن اللاسلكي العكسي، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 الأحدث، والكاميرا التي تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل، التي تدعم التقريب البصري بمعدل قدره 10 مرات، والتقريب الرقمي بمعدل قدره 100 مرة.

تضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة، هي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها يبلغ 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

تشترك هواتف السلسلة جميعها في العديد من المزايا؛ أبرزها: المعالج القوي الجديد المُصمم خصوصًا لهواتف هذه السلسلة، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster)، وهي تقنية تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، إذ رفعت الشركة في هذا الهاتف دقة الكاميرا الرئيسية لتضم مستشعرًا بدقة تبلغ 200 ميجابكسل بدلًا من 108 ميجابكسل في الإصدار السابق، وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K.

بالإضافة إلى ذلك يأتي هاتف (Galaxy S23 Ultra) مع القلم الذكي (S Pen)، الذي يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، والتحكم في العروض التقديمية من بُعد.

وبالنسبة للأسعار؛ يتوفر هاتف (Galaxy S23) في متجر سامسونج الإلكتروني بسعر يبدأ من 625 دولارًا، ويتوفر هاتف (Galaxy S23 Plus) بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويتوفر هاتف (Galaxy S23 Ultra) بسعر يبدأ من 1199 دولارًا.

لمعرفة كافة مواصفات الهواتف الثلاثة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra“.

ولمعرفة أي هاتف في السلسلة يناسب عملك، يمكنك الاطلاع على مقال: “أي هاتف في سلسلة Galaxy S23 من سامسونج مناسب لعملك؟“.

3- سلسلة هواتف Pixel 8؛ أطلق العنان للمصور الذي بداخلك:

أصبحت شركة جوجل منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، إذ إن هواتفها عادة ما تتميز بنظام الكاميرا القوي، ومزايا نظام أندرويد الحصرية لها فقط، وكذلك مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، بالإضافة إلى أن جوجل لديها منظومتها المتكاملة من الخدمات والتطبيقات التي تقدم تجربة استخدام رائعة فيما يخص الإنتاجية وتعدد المهام.

إذا كانت الكاميرا المتطورة من أولوياتك التي تبحث عنها في الهاتف الذي ترغب في اقتنائه، فإن سلسلة هواتف (Pixel 8) من جوجل تعد خيارًا رائعًا؛ لأنه بفضل معالج (Tensor G3) الجديد، وقدرات التعلم الآلي المحسّنة، توفر هذه الهواتف تجربة تصوير استثنائية.

تضم سلسلة (Pixel 8)، هاتفين هما، Pixel 8، و Pixel 8 Pro، يعملان بالمعالج نفسه، ويشتركان في التصميم ونوع الشاشة ومواصفاتها، والكاميرا الأمامية.

ولكن يتميز هاتف (Pixel 8 Pro) بأنه يضم الشاشة ذات المقاس الأكبر، ويتوفر بسعة كبرى في ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 12 جيجابايت، وخيارات كثيرة من سعة التخزين الداخلية، تبدأ من سعة قدرها 128 جيجابايت، وتصل إلى سعة قدرها واحد تيرابايت.

وفيما يتعلق بهاتف Pixel 8 فإنه يتوفر بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت فقط.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا خلفية رائعة، ولكن هاتف (Pixel 8 Pro) يتفوق بأنه يضم عدسات إضافية للتصوير المقرّب واللقطات الفائقة الاتساع.

وبالإضافة إلى المواصفات القوية والمزايا الكثيرة التي تدعمها هواتف (Pixel 8)، تقدم شركة جوجل حاليًا تخفيضات كبيرة على أسعار هواتفها الجديدة في متجرها الإلكتروني، إذ يبدأ هاتف جوجل Pixel 8 بسعر قدره 549 دولارًا بدلًا من 699 دولارًا، أما هاتف Pixel 8 Pro فيبدأ بسعره قدره 799 دولارًا بدلًا من 999 دولارًا.

ولمعرفة كافة مواصفات هواتف (Pixel 8) من جوجل، وأهم الفروقات بينها، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel 8 و Pixel 8 Pro“.

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي iPhone 15 من آبل و Pixel 8 من جوجل“، لمعرفة أهم الفروق بين هاتف آيفون الجديد وهاتف جوجل الجديد.