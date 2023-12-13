أدوبي تطلق نظامًا تصميميًا جديدًا لجميع تطبيقاتها

أطلقت أدوبي تحديثًا لنظام التصميم المسمى Spectrum الذي استخدمته الشركة على مدار السنوات العشر الماضية بصفته أساسًا من أجل جميع تطبيقاتها.

ويحمل نظام التصميم الجديد هذا اسم Spectrum 2، ويتراجع نظام التصميم الجديد هذا قليلًا عن تقشف نظام التصميم Spectrum الحالي ويضيف عددًا لا بأس به من الخيارات اللونية.

وقالت أدوبي: “يجعل نظام التصميم الجديد أدوات أدوبي سهلة وشاملة وممتعة عند الاستخدام عبر المنصات، ويدعم مهمتنا المتمثلة في تمكين الإبداع للجميع”.

ويمكنك العثور على أجزاء من Spectrum 2 في تطبيقات الويب الحديثة من أدوبي، مثل خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي Firefly و Adobe Express وتطبيق الويب الجديد Adobe Acrobat.

وتشير الشركة إلى أن الفريق ركز على ثلاثة مجالات في تصميم Spectrum 2، وهي التباين الديناميكي والسطوع، والألوان التي يسهل الوصول إليها، والتسلسل الهرمي للانتباه، وذلك من أجل تحديد أولويات العناصر البصرية المحددة.

وأشار إريك سنودن، نائب الرئيس للتصميم في أدوبي، إلى أن هناك بعض التغييرات التي تحدث في الوقت نفسه، إذ تخاطب الشركة جمهورًا أوسع بكثير عما كانت تفعله قبل 10 سنوات عندما أنشأت Spectrum 1 الذي يعود إصداره إلى عام 2013.

وتتبنى الشركة الآن إمكانية الوصول والشمولية في المنتجات، كما تقدم الشركة الآن منتجات لمنصات أكثر بكثير مما كانت عليه قبل 10 سنوات، ومنها الأدوات الداعمة للواقع الافتراضي.

وتريد الشركة اليوم مخاطبة السوق الواسع الذي يشمل الطلاب وصناع المحتوى وأصحاب الأعمال الصغيرة، وهذا هو جوهر إستراتيجية الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كانت أدوبي تخاطب بشكل حصري المستخدمين المحترفين والهواة الذين لديهم دوافع لتعلم أدواتها.

وأشار سنودن إلى أن نظام التصميم الأصلي Spectrum ذو مظهر جدي للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبة الشركة في التركيز على العمل الإبداعي للمبدعين.

وتبدأ أدوبي بطرح Spectrum 2 في أوائل عام 2024 من خلال جلبه إلى الويب وتطبيقات iOS أولًا، ويصل Spectrum 2 بمرور الوقت أيضًا إلى تطبيقات سطح المكتب الرئيسية للشركة، مثل فوتوشوب و Lightroom و Premiere Pro.

وتخطط الشركة من أجل جلب لغة التصميم الجديدة إلى أكثر من 100 تطبيق في المجمل، مع أن طرح نظام تصميم جديد عبر هذا العدد الكبير من التطبيقات ليس بالمهمة السهلة.

وتتوقع أدوبي أن تكون قادرة في عام 2024 على طرح Spectrum 2 لعدد لا بأس به من التطبيقات.

وشدد سنودن على أن الشركة تريد الاستمرار في منح مستخدميها المحترفين المرونة اللازمة من أجل استخدام الأدوات مثل السابق، مع توفير تجربة فضلى لأولئك الذين ما زالوا يتعلمون كيفية استخدام أداة معينة.

وتستخدم فرق المنتجات المختلفة هذا التغيير بصفته فرصة من أجل تسليط الضوء على بعض الأدوات الحديثة التي أضافوها خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب التركيز على بعض الطرق الحديثة لتنفيذ الأمور التي قد لا يعرفها المستخدمون الجدد؛ لأنها مخفية في التصميم الحالي.