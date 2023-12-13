آبل توسع نطاق برنامج الإصلاح الذاتي

أعلنت آبل رسميًا توسيع نطاق برنامج الإصلاح الذاتي للسماح لمالكي هواتف آيفون 15 وأجهزة ماك الحديثة بإصلاحها بأنفسهم.

وبات برنامج الإصلاح الذاتي شاملًا لكافة حواسيب ماك العاملة بمعالج M2، ومنها أجهزة ماك بوك برو بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا، وجهاز ماك بوك آير بشاشة قياسها 15 إنشًا، بالإضافة إلى أجهزة ماك ميني وماك برو وماك ستوديو.

وكانت آبل قد ضمنّت سابقًا باقي أجهزة ماك بوك آير وماك بوك برو العاملة بمعالج M2 في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلنت الشركة أيضًا إتاحة “أداة آبل التشخيصية لخدمات الإصلاح الذاتي” للمستخدمين في الولايات المتحدة، وهي أداة مستندة إلى الويب تعمل على فحص هاتف آيفون المراد إصلاحه للمساعدة في اكتشاف المشكلات وحلها.

وتقدم آبل عبر موقعها الرسمي شرحًا تفصيليًا لكيفية عمل الأداة وآلية إدخال الجهاز المراد إصلاحه في وضع التشخيص، ويتطلب ذلك معرفة الرقم التسلسلي للجهاز، ثم اتباع التعليمات التي تُعرض على الشاشة لاستكشاف أخطاء الجهاز المعطل وإصلاحها.

وتقول الشركة إن أدوات تشخيص المشكلات مخصصة “للمستخدمين الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح أجهزة آبل”، حيث تمنحهم إمكانية الوصول إلى أدوات الاختبار نفسها التي يتمتع بها مقدمو الخدمة المعتمدون.

ويهدف برنامج الإصلاح الذاتي إلى منح عملاء آبل الأدلة والأدوات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والاستفادة من التكلفة القليلة والوقت القصير للإصلاح، لكن بشرط أن تتوفر لديهم الخبرة الكافية من أجل ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الذاتي من آبل متاح حاليًا في 33 دولة حول العالم، ويشمل عشرات الأجهزة التي تبيعها الشركة لعملائها.