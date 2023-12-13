آبل تختبر ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة

أطلقت آبل النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 17.3، الذي يضيف بعض المزايا الجديدة لهواتف آيفون، ومنها ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة “Stolen Device Protection”.

وتقول آبل إن تلك الميزة الجديدة توفر طبقة حماية إضافية في حالة سرقة هواتف آيفون وحصول السارقين على رمز الدخول Passcode.

وعند تشغيل تلك الميزة، ستتطلب إجراءات محددة مصادقة بيومترية للتحقق من هوية مالك الجهاز من خلال خاصية تعرّف الوجه Face ID، ومنها استخدام كلمات المرور أو مفاتيح المرور، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل الائتمانية، أو إيقاف تشغيل نمط الفقدان Lost Mode، أو محو بيانات آيفون، أو استخدام طرق الدفع المحفوظة في آيفون، وغيرها دون إمكانية إدخال رمز المرور عندما يكون الجهاز بعيدًا عن موقع المنزل أو العمل.

وتشدد آبل القيود بصورة كبيرة مع تلك الميزة الجديدة عند تنفيذ الإجراءات الحرجة مثل تغيير كلمة مرور حساب آبل Apple ID وتحديث إعدادات الأمان فيه، أو تغيير رمز المرور أو إعدادات تعرّف البصمة والوجه Touch/Face ID، أو إيقاف تشغيل خاصية Find My، حيث يجري تفعيل خاصية التأخير الأمني لمدة ساعة بعيدًا عن المواقع المألوفة.

وبعد تثبيت تحديث iOS 17.3، يمكن تفعيل الميزة الجديدة بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على Face ID، ثم تفعيل خيار حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection.

وتفيد بعض المصادر بأن آبل طرحت تلك الميزة بسبب التقارير التي تشير إلى زيادة حالات سرقة هواتف آيفون بعد تتبع مالكيها وهم يُدخلون أرقام المرور في الأماكن العامة، مما يمنح السارقين سيطرة شبه كاملة على الجهاز ومحتوياته.