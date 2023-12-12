ESA تلغي معرض الترفيه الإلكتروني E3 نهائيًا

أكد منظم معرض الترفيه الإلكتروني E3 إلغاء العرض بشكل دائم بعد مرور 28 عامًا على الحدث الأول، الذي كان في السابق المعرض التجاري الكبير لألعاب الفيديو وحدث عرض ألعاب الفيديو الكبير كل عام.

وجاء ذلك بعد تخلي صناعة ألعاب الفيديو إلى حد كبير عن معرض الترفيه الإلكتروني، مما ألغى نهائيًا فرصة عودته بعد عدة سنوات من الإلغاء.

وقال ستانلي بيير لويس، الرئيس التنفيذي لجمعية البرمجيات الترفيهية ESA، وهي منظمة غير ربحية كانت تدير معرض E3: “من الصعب أخذ مثل هذا القرار بشأن هذا الحدث بعد أكثر من عقدين من الزمن، مع أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله نظرًا إلى الفرص الجديدة التي تتيحها صناعتنا من أجل الوصول إلى المعجبين والشركاء”.

وألمح بيير لويس إلى السبب الأكبر وراء الانهيار السريع لمعرض الترفيه الإلكتروني وزواله النهائي قائلًا: “ابتعد مطورو الألعاب والناشرون بشكل متزايد عن الحدث من أجل إقامة عروض قليلة التكلفة تستهدف المشجعين مباشرة، بدلًا من المطلعين على الصناعة والصحفيين الذين يهتم بهم عادةً E3”.

وقالت ESA في بيان: “قررت جمعية البرمجيات الترفيهية إنهاء معرض E3 بعد أكثر من عقدين من العمل بصفته منصة عرض مركزية لصناعة ألعاب الفيديو، وتظل جمعية البرمجيات الترفيهية تركز على الدفاع عن الشركات الأعضاء في جمعية البرمجيات الترفيهية والقوى العاملة في الصناعة التي تغذي التأثير الثقافي والاقتصادي الإيجابي”.

وبدأ الناشرون بالتسويق مباشرة للمستهلكين عبر عروض البث المباشر، مثل Nintendo Direct و State of Play و Xbox Games Showcase، وذلك حتى قبل أن تؤدي جائحة فيروس كورونا في عام 2020 إلى توقف التجمعات الشخصية الكبيرة.

وأعلن صحفي الألعاب جيف كيلي في عام 2020 عرضه الخاص المسمى Summer Game Fest، وهو حدث عبر الإنترنت حيث يمكن للناشرين والمطورين عرض ألعابهم على مدى بضعة أشهر بدلًا من الأسبوع المركز من الكلمات الرئيسية النموذجية لحدث E3، وذلك بعد أن أدى الوباء إلى إغلاق معرض E3 وغيره من أحداث صناعة الألعاب، مثل GDC و Gamescom.

وبدأت العشرات من الأحداث الأخرى عبر الإنترنت في الظهور مع مرور الوقت، مما سمح للمطورين بتسويق ألعابهم لجمهور واسع مع تجنب التكلفة والضغوط التي يفرضها معرض الترفيه الإلكتروني E3.

ولم يعقد منذ عام 2019 معرض E3 شخصيًا، وقد جعل الوباء في عام 2020 انعقاد المعرض أمرًا مستحيلًا، مع أن الحدث عاد في عام 2021 بصفته عرضًا رقميًا.

وألغت جمعية البرمجيات الترفيهية في عام 2022 الحدث، مع وعود بعودته في عام 2023 بصفته حدثًا مختلطًا عبر الإنترنت وشخصيًا، مع أن جمعية البرامج الترفيهية ألغت معرض عام 2023 بسبب أنه لم يحظى بالاهتمام المستمر اللازم من أجل تنفيذه بطريقة تُظهر حجم الصناعة وقوتها وتأثيرها.