واتساب تتيح تثبيت الرسائل في المحادثات

أعلنت واتساب إتاحة ميزة تثبيت الرسائل في المحادثات الفردية والمجموعات، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للمستخدمين تثبيت أي رسالة في المحادثات بتحديدها ثم اختيار تثبيت Pin من قائمة الخيارات، كما يمكن لمديري المجموعات تثبيت الرسائل المهمة بالطريقة نفسها، ويمكنهم أيضًا منح الأعضاء صلاحية تثبيت الرسائل.

وتتيح واتساب تثبيت الرسائل لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا، وبعد انتهاء المدة المحددة، يُلغى تثبيت الرسائل على نحو تلقائي.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت واتساب ستوسع نطاق تلك الميزة لتشمل القنوات أيضًا.

وتكون تلك الميزة مفيدة في حالة الحاجة إلى تمييز رسالة مهمة مثل موقع جغرافي أو إعلان أو معلومات تخص حدثًا محددًا وغير ذلك.

وقالت واتساب إن المستخدمين يمكنهم تثبيت كافة أنواع الرسائل، مثل النصوص واستطلاعات الرأي والصور والرموز التعبيرية.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيقات المراسلة الفورية المنافسة مثل تيليجرام و iMessage تتيح ميزة تثبيت الرسائل منذ مدة طويلة.

وكانت واتساب قد أعلنت حديثًا بعض المزايا الجديدة، مثل إمكانية الاستماع للرسائل الصوتية مرة واحدة فقط، وتأمين الرسائل المقفلة باستخدام رمز سري، وإمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية أو حتى بالجودة الأصلية.

وتستعد شركة ميتا – مالكة المنصة – لإضافة مزايا جديدة قادمة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها روبوت Meta AI بالإضافة إلى توليد الصور والملصقات التعبيرية وغيرها.