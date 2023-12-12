ميتا تختبر أدوات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي

أطلقت ميتا الآن عرضًا توضيحيًا تفاعليًا متاحًا للجمهور لعملية توليد الصوت عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المسماة Audiobox، الذي يتيح لك توليد عينات صوتية خاصة بناءً على مطالباتك الصوتية أو النصية.

ويأتي إطلاق العرض التوضيحي بعد أن عاينت الشركة في الشهر الماضي مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد Audiobox، الذي يمكنه محاكاة صوتك باستخدام ثوانٍ فقط من عينة الصوت.

وقالت ميتا: “يعد Audiobox بمنزلة نموذجنا البحثي التأسيسي الجديد من أجل توليد الصوت”.

ويستطيع Audiobox توليد أصوات ومؤثرات صوتية باستخدام مجموعة من المدخلات الصوتية والمطالبات النصية باللغة الطبيعية، مما يجعل من السهل توليد صوت خاص لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

ويوفر العرض التوضيحي التفاعلي لنموذج Audiobox إمكانية الوصول إلى مجموعة من العناصر، ومنها الأوصاف الصوتية وتوليد المؤثرات الصوتية وتحرير الصوت والمزيد.

وتعد حالة الاستخدام الرئيسية هي توليد صوت خاص بناءً على المطالبات النصية.

وقدمت ميتا بعض عناصر اختبار Audiobox الأساسية، ومنها عملية تحويل النص إلى كلام، التي تتيح لك توليد صوت خاص بناءً على أي إدخال نصي.

وتوفر ميتا صوتين من أجل استخدامهما في العرض التوضيحي، هما Alice أو Emily، مما يمنحك فكرة بخصوص ما يمكن أن تفعله العملية فيما يتعلق بترجمة النص الخاص إلى تدفقات صوتية بديلة.

كما يمكنك أيضًا إضافة أصوات خاصة إلى عينتك، بناءً على المطالبات النصية.

ويوجد خيار إنشاء صوتك الخاص، وتعد نتائجه جيدة جدًا ودقيقة للغاية، مما قد يشكل مصدر قلق كبير فيما يتعلق بسوء الاستخدام المحتمل، مع أن ميتا تجعلك توافق على مجموعة من شروط وأحكام الاستخدام قبل تجربته.

ويعد Audiobox النموذج الحديث في قائمة ميتا المتنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي من المقرر خلال العام المقبل أن تشهد حالات استخدام مختلفة في تطبيقاتها.

ويتحرك تطوير الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتريد ميتا مواكبة ذلك. وتواصل ميتا بناء معايير الأمان، مع أنه من المثير للقلق أنها تجعل مثل هذه الأدوات متاحة على نطاق واسع، حتى مع شروط الخدمة المرفقة.