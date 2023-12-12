مايكروسوفت تعلن مزايا جديدة لمحرر الفيديو Clipchamp

كشفت شركة مايكروسوفت عن مزايا جديدة لمحرر الفيديو الخاص بها Clipchamp، حيث يستند بعضها إلى آليات الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز المزايا الجديدة المُضافة ميزة التأليف التلقائي Auto Compose التي تتيح تحميل الصور ومقاطع الفيديو، ثم اختيار نمط الفيديو حتى تتمكن آليات الذكاء الاصطناعي من إنشاء مقطع فيديو بمظهر احترافي بشكل تلقائي، دون أن يقضي المستخدم الكثير من الوقت في تحرير الفيديو.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا في برنامج Clipchamp تبويب جديد لمكتبة المحتوى لمساعدة المستخدمين في العثور على محتوى يمكن إضافته إلى مقاطع الفيديو مثل الصور والأصوات والفيديو، ويعرض التبويب المحتوى الحالي والمُستخدم حديثًا، كما يُرتب حسب الفئات، ويمكن الوصول إلى المواد المرادة بشكل أسرع باستخدام خاصية البحث.

ويمكن لأصحاب الحسابات الشخصية استخدام Clipchamp في إضافة تعليق صوتي على مقاطع الفيديو الخاصة بهم لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وكذلك إرفاق تعليق نصي مصاحب، مع إمكانية تعديل التعليق الصوتي بشكل منفصل عن مقطع الفيديو.

وقالت مايكروسوفت إنها أتاحت أيضًا إمكانية استخدام ميزة تحويل النص إلى صوت اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي مع إمكانية التحكم في اللغة والعاطفة ونغمة الصوت.

ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين بإمكانهم تجربة بعض تلك المزايا الجديدة في الوقت الحالي، في حين ستتيح مايكروسوفت باقي المزايا في وقتٍ لاحق.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على أداة تحرير الفيديو المعتمدة على الويب Clipchamp عام 2021، وقد ضمّنت الأداة كجزء من خطط اشتراك مايكروسوفت 365 الشخصية والعائلية والتجارية.