فيجما تسهل حياة المصممين عبر لوحة المفاتيح الصغيرة

أطلقت شركة برمجيات التصميم فيجما جهازها الأول المسمى Creator Micro، وهو عبارة عن لوحة مفاتيح ميكانيكية صغيرة (تُعرف أيضًا باسم لوحة المفاتيح الماكرو) مكونة من عدد 12 مفتاحًا وقرصين من أجل الوصول السريع إلى أدوات واختصارات فيجما المستخدمة كثيرًا.

وتتاح لوحة المفاتيح الماكرو للطلب الأولي مقابل مقدار 139 دولارًا، ومن المتوقع أن تصل في النصف الأول من العام المقبل إلى المستخدمين.

ويعد التصميم بمنزلة مسعى إبداعي يتطلب الكثير من الذاكرة العضلية. وجرب المصممون منذ فترة طويلة طرقًا من أجل اختصار النقرات اللازمة لأداء المهام، وتسعى الشركة من خلال لوحة المفاتيح الماكرو إلى تسهيل حياة المصممين.

وتتيح لوحة المفاتيح الماكرو للمستخدمين برمجة مقدار 48 اختصارًا مختلفًا ضمن برنامج التصميم. وقال روب باي، مدير منتج Figma: “تسمح لوحة المفاتيح الماكرو للمستخدمين بأداء شيء مختلف وتخصيصه بالطريقة التي يريدونها”.

ولم تُصمم لوحات المفاتيح التقليدية من أجل التصميم أو العمل الإبداعي، لذا ينشئ الهواة لوحة المفاتيح الميكانيكية ويخصصونها من أجل سد هذه الفجوة، وتعرض عمليات البحث عن لوحات المفاتيح المتخصصة من أجل برامج أدوبي عبر أمازون صفحات من الخيارات.

وأنشأ معجبو فيجما في الماضي لوحات مفاتيح خاصة بالبرنامج، ويقدم أحد بائعي شركة التجارة الإلكترونية Esty ملصقات اختصارات فيجما، وقال باي: “يمكنك أن ترى أن هناك تعطشًا لدى الناس من أجل صنع أشياء مخصصة لبرنامج فيجما”.

وتأتي لوحة المفاتيح Creator Micro نتيجة تعاون الشركة مع Work Louder، وهي شركة كندية منتجة للوحات المفاتيح المعيارية. وتساعد Creator Micro المستخدمين في بناء ذاكرة عضلية بشكل سريع وإنشاء اختصارات من أجل الإجراءات المتكررة.

ويستطيع مستخدمو فيجما أداء ذلك من خلال المفاتيح الميكانيكية المختلفة، أو عن طريق تشغيل أحد القرصين الدوارين، مما يتيح تخصيص المفاتيح 4 مرات، والتبديل بين كل إعداد من أجل الوصول إلى الاختصارات لما مقداره 48 اختصارًا من اختصارات فيجما البالغ عددها 150 اختصارًا.

كما يمكن استخدام زر التمرير الموجود عبر لوحة المفاتيح من أجل التكبير أو التمرير عبر طبقات الملف وإعادة ترتيبها، وهناك مقبض يُستخدم من أجل التراجع والإعادة وتنظيم الطبقات والتحكم في محاذاة الكائنات والتباعد.

وصُممت لوحة المفاتيح Creator Micro من أجل الاستخدام مع أدوات فيجما، مع أنها قابلة للتخصيص من أجل العمل مع أي برنامج، لذلك لا يوجد ما يمنع من جعلها تعمل مع البرامج المنافسة من شركة، مثل أدوبي.

وتعيد لوحة المفاتيح القوة إلى أيدي المصممين في الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي ثورة في برامج إنشاء الأصول والتصميم.