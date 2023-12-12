سامسونج تكشف رسميًا عن هاتفي جالاكسي A15 و A25

كشفت سامسونج رسميًا عن هاتفيها الجديدين من الفئة الاقتصادية جالاكسي A15 و A25 بعد مدة طويلة من التسريبات والشائعات.

سامسونج جالاكسي A15

يأتي هاتف جالاكسي A15 من سامسونج بإصدارين، أحدهما داعم لشبكات الجيل الرابع بمعالج ميدياتيك هيليو G99، والآخر داعم لشبكات الجيل الخامس 5G بمعالج ميدياتيك +Dimensity 6100، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعتي تخزين قدرهما 128 و 256 جيجابايت.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع سوبر أمولد بدقة+Full HD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ومعدل سطوع يبلغ 800 شمعة بحد أقصى.

ويضم هاتف سامسونج جالاكسي A15 كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، و 5 ميجابكسل للكاميرا واسعة المجال، و 2 ميجابكسل للكاميرا المسؤولة عن تأثير العمق، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل، ويعمل الجهاز ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 25 واطًا، وحساس للبصمة في زر تشغيل الشاشة الجانبي.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي A15 بسعر يبدأ من 200 دولارٍ أمريكي، ليعد بذلك أرخص هواتف سامسونج التي يمكن شراؤها بشاشة أمولد.

سامسونج جالاكسي A25

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A25 بشاشة قياسها 6.5 إنشات من نوع أمولد مع معدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

ويعمل هاتف جالاكسي A25 بمعالج Exynos 1280 من سامسونج مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، كما يحتوي أيضًا على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 25 واطًا، وحساس للبصمة في زر تشغيل الشاشة الجانبي، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل الهاتف 3 كاميرات خلفية؛ حيث تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجابكسل داعمة لتقنية التثبيت البصري OIS بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وأخرى لإجراء تأثير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي A25 بسعر يبدأ من 270 دولارًا أمريكيًا.