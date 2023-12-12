خرائط جوجل تمنحك تحكمًا كبيرًا عبر النقطة الزرقاء

أعلنت خرائط جوجل أنها تقدم بعض الطرق الجديدة من أجل منح المستخدمين تحكمًا كبيرًا في معلوماتهم الشخصية عبر عناصر التحكم الجديدة في الموقع المصممة من أجل منحك سيطرة على البيانات المسجلة ومكان تسجيلها.

ويتيح تطبيق التنقل إمكانية حذف الأنشطة المتعلقة بأماكن محددة ويسهل الوصول إلى عناصر التحكم في الموقع مباشرة من النقطة الزرقاء في التطبيق.

وتشير الشركة إلى أن المستخدمين يشاهدون قريبًا نشاطهم الأخير المتعلق بأماكن محددة من أجل حذف عمليات البحث والاتجاهات والزيارات بسهولة.

وقالت جوجل: “إذا ذهبت إلى مخبز واستخدمت التطبيق من أجل التنقل إلى هناك، فإن بإمكانك قريبًا عرض نشاطك الأخير المرتبط بالمخبز من أجل حذفه بالكامل”.

وتتيح لك الشركة قريبًا استخدام النقطة الزرقاء التي توضح لك مكان تواجدك عبر خرائط جوجل من أجل الوصول إلى عناصر التحكم في الموقع.

وتسمح لك النقطة الزرقاء بتعديل مقدار المعلومات التي تشاركها مع خرائط جوجل ومكان تخزينها دون الحاجة إلى الغوص في الإعدادات.

ويؤدي النقر على النقطة الزرقاء في خرائط جوجل حاليًا إلى توفير اختصارات من أجل حفظ موقف السيارات أو مشاركة موقعك، ويضيف التحديث خيارات من أجل موقع الجهاز وسجل المواقع.

وتتيح لك النقطة الزرقاء معرفة إذا كان التطبيق يشغل سجل المواقع أو الجدول الزمني، إلى جانب معرفة إذا كنت قد منحت الخرائط حق الوصول إلى موقع جهازك.

وتوضح جوجل أن القدرة على حذف الأنشطة المرتبطة بالمكان من الخرائط وعناصر التحكم الجديدة بالنقطة الزرقاء تبدأ بالظهور في الأسابيع المقبلة عبر نظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وأعلنت خرائط جوجل أيضًا أنه إذا اخترت تشغيل سجل المواقع، فإن التطبيق يحفظ الجدول الزمني قريبًا عبر جهازك مباشرة بدلًا من السحابة.

ويعد الجدول الزمني بمثابة سجل مشفر لجميع المناطق والمعالم السياحية التي زرتها، ويجب عليك تشغيل سجل المواقع حتى تتمكن من تنشيط الجدول الزمني.

وكتب مارلو ماكجريف، مدير منتج خرائط جوجل، في تدوينة: “يمكنك حذف كل أو جزء من معلوماتك في أي وقت أو تعطيل الإعداد بالكامل”.

وأضاف ماكجريف: “يمكنك دائمًا اختيار نسخ بياناتك احتياطيًا إلى السحابة. نشفر تلقائيًا بياناتك المنسوخة احتياطيًا لكي لا يتمكن أي شخص من قراءتها، ومنهم جوجل”.

ويضبط تطبيق الخرائط عند تشغيل سجل المواقع للمرة الأولى عناصر التحكم في الحذف التلقائي على ثلاثة أشهر افتراضيًا، وذلك بدلًا من 18 شهرًا ضمن الخيار السابق.

وتشير جوجل إلى أنها تطرح هذه التغييرات تدريجيًا خلال العام المقبل عبر نظامي التشغيل أندرويد و iOS، ويتلقى المستخدمون إشعارًا عندما يصل هذا التحديث إلى حساباتهم.