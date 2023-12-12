جوجل تغلق تطبيق الأفلام والتلفزيون

أعلنت جوجل إيقاف تطبيق الأفلام والتلفزيون (Google Play Movies & TV) التابع لها بدايةً من السابع عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت جوجل إن تطبيق الأفلام والتلفزيون (Google Play Movies & TV) لن يصبح متاحًا على أجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد أو موقع جوجل بلاي على الإنترنت، إلا أن المستخدمين سيظل بإمكانهم الوصول إلى كافة المواد الترفيهية التي اشتروها سابقًا عبر تطبيقات Google TV ويوتيوب وأجهزة تلفاز أندرويد.

وطرحت جوجل تطبيق Google TV عام 2020 كبديل لتطبيق Google Play Movies & TV الذي أُزيل من كافة المنصات حاليًا أو توقف عن العمل.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى المُشترى من الأفلام والمسلسلات والعروض الترفيهية بالذهاب إلى تبويب Shop في أجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد، أو بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي (play.google.com/movies) أو يوتيوب (youtube.com/movies).

وكانت جوجل قد نقلت بالفعل مستخدمي أندرويد و iOS إلى تطبيق Google TV الجديد، بالتوازي مع إزالة تطبيق الأفلام والتلفزيون من معظم أجهزة التلفاز الذكية.

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل أيضًا إغلاق تطبيق البودكاست التابع لها Google Podcast بحلول شهر أبريل/ نيسان المقبل، على أن يجري نقل مستخدميه تدريجيًا إلى تطبيقها الآخر يوتيوب ميوزك.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة من جوجل من أجل تحسين خدماتها الترفيهية الموجهة للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.