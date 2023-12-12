جوجل تطور ميزة خصوصية مستوحاة من سامسونج

تطور جوجل ميزة خصوصية جديدة من أجل حماية التطبيقات الحساسة عبر أجهزة أندرويد، إذ تظهر المعاينة الحديثة لنظام التشغيل أندرويد أن عملاقة البحث تطور الميزة الجديدة المسماة Private Space، التي تتيح إخفاء التطبيقات عبر الهاتف عن الأشخاص الآخرين.

ولا يدعم أندرويد حاليًا إخفاء التطبيقات الحساسة في منطقة آمنة، مع أن هذا قد يتغير قريبًا بفضل ميزة Private Space، مما يعني أنك لن تحتاج إلى تطبيقات إضافية من أجل إخفاء التطبيقات عبر هاتف أندرويد.

وتقدم سامسونج في الوقت الحالي ميزة Secure Folder من أجل توفير مساحة خاصة مخفية لحماية البيانات الحساسة، وتروج جوجل لميزة مماثلة تسمى Private Space مع الإصدار التجريبي 2 من نظام التشغيل أندرويد 14 ربع السنوي.

وتُنشئ عملية إعداد ميزة Private Space حسابًا خاصًا جديدًا ضمن أندرويد مرتبطًا بالمستخدم الأساسي، مثل حساب العمل.

ويخفي نظام التشغيل الإشعارات التي ترسلها التطبيقات العاملة ضمن الحساب الخاص عن المستخدم الأساسي عندما يكون الحساب الخاص مقفلًا، أي متوقفًا مؤقتًا.

ويستطيع المستخدم قفل الحساب الخاص من خلال رقم التعريف الشخصي أو النمط أو كلمة المرور أو القياسات الحيوية الحالية للمستخدم الأساسي أو من خلال مجموعة جديدة من بيانات تسجيل الدخول.

ويتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل من أجل تثبيت التطبيقات عبر هذا الحساب الخاص.

ويمكن الوصول إلى التطبيقات الموجودة في الحساب الخاص من خلال الجزء السفلي لدرج التطبيقات بدلًا من الوصول إليها من خلال علامة تبويب منفصلة في الجهة العلوية.

وتسمح جوجل للمستخدمين بإخفاء أيقونة Private Space من درج التطبيقات. كما تختبر جوجل أيضًا القدرة على الوصول إلى Private Space من خلال البحث عن Private Space في شريط البحث.

وتعد طريقة الوصول هذه إلى Private Space مفيدة في حالة رغبتك في إخفاء أنك تستخدم هذه الميزة.

ولا تذكر الميزة في شكلها الحالي كيف يمكنها إخفاء البيانات خارج التطبيقات، مثل الصور والملفات الأخرى، مع أن ميزة Secure Folder من سامسونج توفر طريقة من أجل إخفاء تلك الملفات أيضًا.

ومن غير المتوقع أن تطلق جوجل الميزة في المستقبل القريب، مع أن أعمال التطوير المستمرة، وقد تظهر الميزة للمرة الأولى مع أندرويد 15.