جوجل تخسر قضية مكافحة الاحتكار لصالح Epic Games

وجدت هيئة المحلفين أن جوجل حولت متجر التطبيقات Google Play وخدمة الفواتير في Google Play إلى احتكار غير قانوني، وذلك بعد ثلاث سنوات من رفع Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت، دعوى قضائية ضد شركتي آبل وجوجل بدعوى تشغيل احتكارات متجر التطبيقات غير القانونية.

وأشار تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games إلى أن الشركة المصنعة للعبة فورتنايت فازت في محاكمة مكافحة الاحتكار، وذلك بعد ساعات من تولي هيئة المحلفين الفيدرالية القضية.

وكتب سويني في منشور عبر إكس: “انتصرنا على جوجل. وجدت هيئة المحلفين في كاليفورنيا بعد 4 أسابيع من الشهادة التفصيلية للمحكمة أن جوجل مذنبة في جميع التهم الموجهة إليها. يبدأ في شهر يناير عمل المحكمة بشأن سبل الانتصاف التي يجب تنفيذها”.

وقال ويلسون وايت، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، في بيان: “نخطط من أجل استئناف الحكم، ونواصل الدفاع عن نموذج أعمال أندرويد، ونظل ملتزمين بشدة تجاه مستخدمينا وشركائنا ونظام أندرويد البيئي الواسع”.

واتهمت Epic Games جوجل باتخاذ إجراءات من أجل سحق المنافسين وفرض رسوم مرتفعة بشكل غير مبرر على مطوري التطبيقات تصل إلى نسبة قدرها 30 في المئة.

كما زعمت أن جوجل ربطت بشكل غير قانوني متجر جوجل بلاي مع خدمة الفوترة، مما يعني أنه كان مطلوبًا من المطورين استخدام كليهما من أجل إدراج تطبيقاتهم في المتجر.

ويعد هذا الحكم هزيمة كبيرة لعملاقة البحث، وقد يؤدي إلى تغيير اقتصاد متجر التطبيقات بأكمله، مما قد يمنح المطورين مزيدًا من التأثير في كيفية توزيع تطبيقاتهم وكيفية الاستفادة منها.

وقالت Epic Games في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “يثبت الحكم أن ممارسات متجر تطبيقات جوجل غير قانونية، وأن الشركة تسيء استخدام احتكارها من أجل انتزاع رسوم باهظة وخنق المنافسة وتقليل الابتكار”.

وكان القاضي الفيدرالي قد سلم القضية قبل أقل من أربع ساعات إلى هيئة المحلفين، مع تعليمات بأن القرار يجب أن يكون بالإجماع.

ونفت عملاقة البحث ارتكاب أي مخالفات، بحجة أنها تتنافس بشكل مكثف في السعر والجودة والأمن مع متجر تطبيقات آبل.

وقال جوناثان كرافيس، محامي جوجل، لهيئة المحلفين: “لا تريد جوجل أن تخسر 60 مليون مستخدم أندرويد لصالح آبل كل عام”، موضحًا أن جوجل خفضت هيكل الرسوم من أجل التنافس مع آبل، وهذا التخفيض لا يتماشى مع سلوك المحتكر.

ووجدت هيئة المحلفين أن عملاقة البحث تتمتع بقوة احتكارية في أسواق توزيع تطبيقات أندرويد وأسواق خدمات الفوترة داخل التطبيقات، وأنها فعلت أشياء مانعة للمنافسة في تلك الأسواق، وأن لديها علاقة غير قانونية بين متجر تطبيقاتها وخدمات الدفع الخاصة بفواتير متجرها، وأن اتفاقية التوزيع مانعة للمنافسة.