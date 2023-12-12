جوجل تختبر المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي في كروم

تعمل شركة جوجل على عدد من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في متصفح كروم، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من المتصفح.

وتتمثل أبرز تلك المزايا في القدرة على تخصيص متصفح كروم باستخدام السمات المخصصة التي يولّدها المتصفح استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

وسيلاحظ المستخدمون وجود خيار إنشاء سمة بالذكاء الاصطناعي Create Theme with AI، حيث يتيح للمستخدمين الاختيار من بين 12 تصنيفًا مختلفًا، كالمعالم الأثرية والمدن المشهورة والأجسام الفضائية وغيرها، كما يستطيع المستخدمون اختيار نوع الرسومات المولدة وطابعها العام، ليولد المتصفح سمة فريدة للمتصفح بمجرد الضغط على إنشاء.

وتختبر جوجل أيضًا ميزة أخرى معتمدة على الذكاء الاصطناعي تُسمى “ساعدني على الكتابة Help me write”، وهي تولد النصوص آليًا عند كتابة المنشورات أو المراجعات أو أي محتوى نصي آخر في المتصفح بمجرد كتابة أمر بسيط.

وتتيح جوجل الميزة نفسها في مواضع أخرى تابعة لجوجل مثل خدمة البريد الإلكتروني Gmail والمستندات Google Docs.

ويمكن للمستخدمين تجربة المزايا الجديدة في النسخة التجريبية للمتصفح “كروم كاناري”.

ومن المنتظر أن تصدر تلك المزايا لكافة مستخدمي متصفح كروم مع إصدار 122 الذي يتوقع صدوره خلال الربع الأول من عام 2024 المقبل.

وتطرح جوجل تلك المزايا في متصفح كروم لمنافسة متصفح إيدج الذي أدمجت فيه مايكروسوفت الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها مساعد الذكاء الاصطناعي كوبيلوت Copilot الذي ينفذ العديد من المهام المتقدمة.