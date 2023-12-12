تيك توك تصل إلى 10 مليارات دولار من إنفاق المستهلكين

حققت منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك إنجازًا جديدًا، إذ أصبح تطبيقها بمنزلة التطبيق الأول غير المخصص للألعاب الذي يحقق إنفاقًا استهلاكيًا بقيمة 10 مليارات دولار عبر متجري تطبيقات آبل وجوجل معًا، وفقًا لتحليل جديد أجراه مزود معلومات التطبيقات Data AI.

وتعد التطبيقات الأخرى الوحيدة التي حققت ذلك هي تطبيقات الألعاب، ومنها Candy Crush Saga، التي حققت أكثر من مقدار 12 مليار دولار، بالإضافة إلى Honor of Kings و Monster Strike و Clash of Clans.

ويشير التقرير إلى أن تيك توك دخلت عام 2023 بأكثر من مقدار 6.2 مليارات دولار من الإنفاق الاستهلاكي، وأضافت على مدار العام 3.8 مليارات دولار أخرى، أو نمو منذ بداية العام بنسبة قدرها 61 في المئة.

وتوضح Data AI أن هذا الرقم مرتفع بنسبة 15 في المئة مقارنةً بإنفاق المستهلكين في عام 2022 البالغ مقداره 3.3 مليارات دولار.

ويتضمن التقرير إنفاق المستهلكين في تيك توك عبر iOS و Google Play، وليس متاجر تطبيقات أندرويد التابعة لجهات خارجية في الصين، مما يعني أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي قد يكون أعلى.

ويأتي الإنفاق من عمليات شراء العملة الافتراضية داخل تطبيق تيك توك التي يمكن للمستخدمين إنفاقها من أجل شراء الهدايا للمبدعين عبر المنصة.

وتكافئ هذه الهدايا منشئي المحتوى على محتواهم ويمكن صرفها بصفتها عملة ورقية، مع احتفاظ تيك توك بنسبة 50 في المئة من العائد.

وتعد الحزمة المكونة من 1321 عملة مقابل 20 دولارًا بمنزلة عملية الشراء داخل التطبيق الشائعة، وهي تشكل ربع الإيرادات.

وتحقق تيك توك أيضًا إيرادات خارج عمليات الشراء داخل التطبيق، مثل الإعلانات والتجارة الإلكترونية من خلال متجرها، مع أن تحليل Data AI لم يتطرق إليها.

واستحوذ المستهلكون الأمريكيون ومستخدمو iOS في الصين على غالبية الإنفاق داخل التطبيق الذي دفع تيك توك إلى مستوى 10 مليارات دولار، إذ حقق كلا السوقين مقدار 30 في المئة من الإيرادات بمفردهما، أو مقدار 60 في المئة من إجمالي الإيرادات عند إدماجهما.

وتمثل الأسواق الأخرى مجتمعة مقدار 13 في المئة من إيرادات الشراء داخل التطبيق، وهي المملكة العربية السعودية وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

وتتوقع الشركة في عام 2024 أن تنمو إيرادات تيك توك لتصل إلى مقدار 15 مليار دولار من الإنفاق الاستهلاكي.

وقالت ليكسي سيدو، رئيسة قسم الرؤى في Data AI: “تقترب تيك توك من الوصول إلى الإنجاز البالغ مقداره 15 مليار دولار، إذ ينفق المستهلكون يوميًا أكثر من مقدار 11 مليون دولار عبر المنصة”.