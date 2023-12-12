إطلاق النسخة التجريبية من متصفح Arc لنظام ويندوز

أطلقت شركة ذا براوزر كومباني (The Browser Company) النسخة التجريبية الأولى من متصفح الإنترنت الخاص بها آرك Arc لنظام ويندوز .

وقالت الشركة المطورة للمتصفح إن دعوات تجربة المتصفح في نظام التشغيل ويندوز بدأت الوصول إلى الأشخاص الذين سجلوا سابقًا في قائمة الانتظار، وقد تجاوز عددهم 500 ألف مستخدم في سبتمبر أيلول الماضي، وهذا العدد مرشح للزيادة مع بدء إطلاق النسخة التجريبية.

وتخطط الشركة لإرسال دعوات تجربة متصفح Arc في نظام ويندوز على نطاق واسع مع بداية العام المقبل.

ويتمتع متصفح Arc بالعديد من المزايا أهمها القابلية العالية للتخصيص، وتمكين المستخدمين من تخصيص المواقع التي يستعرضونها، وميزة Peek التي تتيح معاينة الرابط قبل فتحه في علامة تبويب جديدة، وميزة Little Arc التي توفر نسخة بسيطة خفيفة من المتصفح لعرض صفحات الويب بشكل سريع.

ومن المُلاحظ غياب العديد من المميزات في النسخة التجريبية من المتصفح في نظام ويندوز، لكن يُحتمل أن تأتي لاحقًا مع التحديثات القادمة له.

وتصف الشركة المطورة المتصفح بأنه يوفر طريقة مميزة لاستخدام الإنترنت، مع تجربة تصفح نظيفة وهادئة تساعد المستخدمين على تنظيم وقتهم على الإنترنت بشكل أفضل، ويتمتع المتصفح ببعض الخيارات والخصائص التي تميزه عن بقية المتصفحات الأخرى مثل سفاري وكروم وإيدج.

ومن الجدير بالذكر أن متصفح Arc أُطلق منتصف العام الجاري بنسخته النهائية، إلا أنه كان متاحًا فقط لحواسيب ماك.