أوبو تستعرض مبادراتها الخضراء لتعزيز الاستدامة التكنولوجية في COP28

لا يمكن تجاهل التأثير البيئي للأجهزة الذكية خاصة مع زيادة انتشارها، إذ وصلت نسبة استخدام سكان العالم للإنترنت عبر الهواتف المحمولة بحلول نهاية عام 2022 إلى ما يقرب من 57%. لذلك، تعهدت (أوبو) Oppo، العلامة التجارية العالمية التي تأتي في المرتبة الرابعة بين كبرى علامات الهواتف الذكية في عام 2023، بتحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها العالمية بحلول عام 2050، حيث تعمل الشركة على تعزيز حلول مبتكرة في مجال الاستدامة، خصوصًا لكونها تشتهر بمجموعتها المتنوعة من الأجهزة الذكية، التي تشمل: الهواتف الذكية، ومنتجات إنترنت الأشياء، وأجهزة الواقع الممتد المتطورة.

كما تعمل أوبو على إدماج التقنيات المستدامة في منتجاتها لتقليل التأثير في البيئة، وذلك تماشيًا مع شعارها الذي يحمل عنوان: “التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم”.

ومن أبرز الأمثلة على ابتكارات أوبو هو محرك صحة البطارية، الذي يضمن احتفاظ بطاريات هواتف أوبو الذكية بأكثر من 80% من سعتها الأصلية بعد ما يصل إلى 1600 دورة شحن كاملة، وهو ما يتجاوز المتوسط السائد في القطاع بشكل كبير. لا يؤدي هذا إلى إطالة عمر استخدام الهواتف الذكية فحسب، بل يساهم أيضًا في الحد من النفايات الإلكترونية.

كما تقدم الشركة وضعية التشغيل الدائم، ومزية (GO Green) في واجهة المستخدم ColorOS 14 الجديدة التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14، لتشجيع المستخدمين على تبني أسلوب حياة منخفض الكربون من خلال تصور تأثير خطواتهم اليومية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إلى جانب تركيزها في تصميم المنتجات الخضراء والعمليات المنخفضة الكربون؛ تدعم أوبو أيضًا المبتكرين لإيجاد حلول مستدامة من خلال التكنولوجيا، لذلك سلطت الشركة الضوء على جهودها في إدماج التكنولوجيا والابتكار في الممارسات المستدامة خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) المُقام حاليًا في دولة الإمارات.

وقال جيسون لياو، رئيس معهد أبحاث أوبو: “لدينا اليوم في أوبو إيمان راسخ بأن التكنولوجيا لا ينبغي أن تثري حياتنا فحسب، بل يجب أن تمهد الطريق أيضًا لمستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة، إذ إن هذه الجهود ستدعم ابتكار المزيد من المنتجات وستعزز من تطور الشركات على المدى الطويل، على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا اليوم لتحقيق الاستدامة”.

وفي إطار التزامها بمكافحة تغير المناخ؛ تحرص الشركة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء من القطاع من خلال مبادرات مثل: “تحدي الإلهام من أوبو” Oppo inspiration challenge، وهو برنامج مسرع الابتكار الذي أطلقه معهد أبحاث أوبو في عام 2022، والذي يستقبل العديد من التقنيات المبتكرة من مختصي التكنولوجيا حول العالم في كل عام.

وقد تلقى البرنامج 687 مقترحًا من 66 دولة ومنطقة، نسبة قدرها 40% منها تتعلق بالتقنيات التي ستفيد الإجراءات المناخية في عام 2023.

وخلال مؤتمر الأطراف (COP28)؛ دعت شركة أوبو أحد الفرق الفائزة، (Bluepha) وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تعمل على تطوير بوليمرات عضوية طبيعية قابلة للتحلل لتحل محل استخدام البلاستيك في التعبئة والتغليف والاستخدامات المختلفة، لتقديم التكنولوجيا الخضراء الخاصة بها لجمهور عالمي في هذا الحدث.

وأضاف جيسون: “لا شك أن الاستدامة هي رحلة مستمرة تتطلب جهودًا تعاونية من جميع أصحاب المصلحة. وإننا نرحب بكل ما هو جديد وندعو المزيد من الشركاء في القطاع لمشاركتنا في رسم مستقبل مستدام مليء بالابتكار”.

تحرص أوبو على اتخاذ خطوات تعكس رؤيتها، لتشكيل مستقبل مستدام للأجيال القادمة، حيث تشمل جهودها اتخاذ العديد من الخطوات المستدامة من خلال ممارسات التصنيع المبتكرة، وتصميم المنتجات، والابتكار التكنولوجي، والتعاون، والمشاركة المجتمعية.

