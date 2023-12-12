آبل قد تسمح لمنافسيها بالوصول إلى Apple Pay

عرضت آبل السماح لمنافسيها بالوصول إلى أنظمتها للدفع عبر الهاتف المستخدمة في محافظ الهاتف المحمول، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة رويترز.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تسوية رسوم مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وتجنب غرامة باهظة محتملة.

واتهمت هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي آبل في العام الماضي بتقييد وصول المنافسين إلى نظام الاتصال القريب المدى ضمن آيفون الذي تستخدمه Apple Pay، مما يجعل من الصعب على المنافسين تطوير خدمات منافسة عبر أجهزة آبل.

واشتكت البنوك ومنصات الدفع البديلة من أن آيفون يمنح Apple Pay امتيازات، وذلك عبر الاستخدام الحصري لشريحة الاتصال القريب المدى دون تلامس على مستوى النظام.

ويعني هذا أنه يمكن لتطبيقي Apple Pay والمحفظة فقط إجراء المعاملات دون تلامس بسهولة في محطات الدفع الخاصة بتجار التجزئة.

ويشير النقاد إلى أن هذه السياسة تمنح امتيازات لخدمات الدفع الخاصة بالشركة أكثر من اللازم، وأن آبل تستخدم هيمنة آيفون من أجل منع المنافسة في الدفع عبر الهاتف المحمول.

وتسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل إلى التشاور مع شركات الدفع عبر الهاتف المحمول المنافسة قبل اتخاذ قرار بشأن قبول عرض آبل، أو الاستمرار في قضية مكافحة الاحتكار.

وقد يتغير توقيت الحصول على التعليقات من المنافسين والعملاء. ويهدف عرض الشركة إلى تجنب مخاوف الهيئة التنظيمية.

وأرسلت المفوضية الأوروبية في شهر مايو من عام 2022 إلى آبل بيان اعتراضات فيما يتعلق بتقنية الاتصال القريب المدى التي تستخدمها في آيفون، وذلك من أجل إبلاغها بأنها أساءت استخدام مركزها المهيمن في أسواق المحافظ المحمولة عبر أجهزة iOS.

وليس من الواضح في هذه المرحلة بالضبط ما الذي يتضمنه اقتراح آبل، إذ تتمتع الهيئة التنظيمية بسلطة فرض غرامة مقدارها 10 في المئة من إيرادات الشركة إذا تبين أنها تنتهك قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل قضايا مكافحة الاحتكار المستمرة الأخرى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشركة آبل نزاعًا حول بث الموسيقى، إذ تزعم سبوتيفاي أن عمولة آبل بنسبة مقدارها 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيق تحد بشكل غير عادل من المنافسة مع Apple Music.