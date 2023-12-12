آبل تعيد تصميم تطبيق التلفاز Apple TV

أطلقت آبل تحديث tvOS 17.2 لأجهزة التلفاز التابعة لها، مع تغييرات كبيرة في تطبيق التلفاز Apple TV.

ويعرض التطبيق الجديد شريطًا جانبيًا يعرض المحتوى من خدمات آبل المختلفة وغيرها من خدمات البث المدمجة في ميزة “شاهد الآن Watch Now” في نظام tvOS.

وضمنت آبل أقسامًا مخصصة في الشريط الجانبي للبحث، مع ميزة شاهد الآن، وخدمة البث التابعة لآبل +Apple TV، والرياضة، والمتجر المخصص لعرض البرامج التلفزيونية والأفلام المشتراة، كما توجد اختصارات لخدمات البث مثل ABC و CBS وهولو وأمازون برايم فيديو وديسكفري وغيرها.

وعند النقر على أي خدمة بث تُعرض تفاصيل حول ما هو متاح في تلك الخدمة، كما يوجد أيضًا قسم “تلفازي My TV” المحدّث الذي يحل محل قسم “قنواتي My channels” السابق.

وأزالت آبل القدرة على شراء البرامج التلفزيونية والأفلام من تطبيقات آيتونز المستقلة. وبدلًا من ذلك، يجري توجيه العملاء إلى تطبيق التلفاز ‌Apple TV‌ لإجراء عمليات الشراء.

وتهدف تلك التغييرات التي أُجريت على تطبيق التلفاز إلى تسهيل عملية شراء المحتوى وعرضه.

ويمكن تنزيل تحديث tvOS 17.2 في أجهزة تلفاز آبل بالذهاب إلى تطبيق الإعدادات Settings، ثم الضغط على النظام System، ثم اختيار تحديث البرنامج Software Update للحصول على التحديث الجديد، ويجري التحديث آليًا عند تفعيل خيار التحديث التلقائي.

ويُعد ذلك التحديث الجديد هو التحديث الفرعي الثاني الكبير الذي تطلقه آبل لأجهزة التلفاز التابعة لها بعد إطلاق نظام tvOS 17 قبل عدة أشهر.