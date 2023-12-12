آبل تطلق تحديث iOS 17.2 بمزايا جديدة

أطلقت آبل رسميًا تحديث iOS 17.2 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 17.2 لأجهزة آيباد مع العديد من المزايا الجديدة.

ومن أهم مزايا تحديث iOS 17.2 الجديد إضافة تطبيق اليوميات “جورنال Journal” من أجل مساعدة المستخدمين على تدوين المذكرات الشخصية، وهو يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم اقتراحات مخصصة للتشجيع على كتابة الأفكار والخواطر، وكذلك تذكير المستخدمين بتدوين اليوميات بصفة دورية مع إمكانية إضافة الصور والموقع الجغرافي وغيرها، بالإضافة إلى خيارات مختلفة للحفاظ على الخصوصية لقفل التطبيق ببصمة الوجه أو الإصبع وتشفير المحتوى، والمزامنة عبر آي كلاود.

وأضافت آبل أيضًا خيار الترجمة لزر الإجراءات في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس لتشغيل تطبيق الترجمة مباشرةً عند الضغط عليه، بالإضافة إلى ميزة التقاط مقاطع الفيديو المكانية، وهي مقاطع فيديو تُعرض بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدام نظارة آبل فيجن برو الجديدة، كما حسّنت الشركة عمل الكاميرا المكبرة عبر تسريع التركيز عند التقاط الأجسام الصغيرة.

وطوّرت آبل تطبيق الطقس لعرض كميات هطول الأمطار خلال الأيام العشرة القادمة، وإضافة خريطة الرياح، وتقويم القمر التفاعلي، كما حسنت تطبيق الطقس المصغر “الويدجت” لاختيار عرض هطول الأمطار في الساعة التالية أو التنبؤات اليومية أو أوقات شروق الشمس وغروبها أو الظروف الحالية مثل جودة الهواء وسرعة الرياح.

وأضافت آبل دعم الشواحن العاملة بمعيار Qi2 لكافة هواتف آيفون 14 وآيفون 13، كما أصلحت مشاكل الشحن اللاسلكي في بعض السيارات مثل سيارات GM.

ويمكن تحميل تحديث iOS 17.2 الجديد على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”، علمًا بأن التحديث الجديد كبير الحجم نسبيًا.