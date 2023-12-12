آبل تجلب تسجيل الفيديو المكاني إلى آيفون 15 برو

طرحت آبل نظام التشغيل iOS 17.2، مما يمنح مستخدمي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو المكانية.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التصوير بثلاثة أبعاد والاستمتاع بذكرياتهم المفضلة ولحظاتهم الخاصة عبر Vision Pro، نظارة الواقع المختلط القادمة.

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في شركة آبل: “يتميز آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بأنظمة الكاميرا القوية، ويشمل ذلك الجودة الفضلى للفيديو في أي هاتف ذكي”.

وأضاف جوسوياك: “نجلب الآن معيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين تسجيل اللحظات الخاصة كما حدثت تمامًا. تعد مقاطع الفيديو المكانية سحرية، ولا يمكننا الانتظار حتى يجربها المستخدمون في أوائل العام المقبل عبر Vision Pro”.

وتعد تصريحات جريج جوسوياك تسويقية، مع أن الميزة تمثل تمييزًا لجهاز آيفون المتطور، وتعمل على تعميق ارتباط المستخدمين بمنتجات آبل الحديثة، وهي نظارة الرأس للواقع المختلط.

وتوضح آبل أن آيفون يستخدم كلًا من العدسة الرئيسية والعدسة الفائقة الاتساع عند التسجيل من أجل إنشاء فيديو ثلاثي الأبعاد، ويضبط الجهاز مجال الرؤية من العدسة الفائقة الاتساع من أجل مطابقة مجال الرؤية في العدسة الرئيسية.

ويحفظ الهاتف التسجيل بعد ذلك بصفته ملفًا واحدًا ضمن ألبوم جديد في تطبيق الصور بعنوان “Spatial”.

ويوفر آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الذكريات المكانية بحجم ملف صغير، وذلك بفضل تقنيات تصوير الفيديو الحسابية المتقدمة وضغط HEVC.

ويجري مزامنة مقاطع الفيديو عبر الأجهزة التي تحتوي على آيكلاود، ويلتقط الهاتف مقاطع الفيديو المكانية بدقة قدرها 1080 بكسل بمعدل تحديث قدره 30 إطارًا في الثانية في النطاق الديناميكي القياسي.

ويستطيع المستخدم تمكين تسجيل الفيديو المكاني من خلال الإعدادات، وذلك عن طريق تشغيل خيار “الفيديو المكاني لنظارة ‌Vision Pro‌” في قسم الكاميرا ضمن التنسيقات.

وتقترح الشركة تثبيت جهاز آيفون في الاتجاه الأفقي من أجل الحصول على النتائج الفضلى. ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو المكانية عبر جميع أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى، مع أنها تظهر بصفتها مقاطع فيديو عادية ثنائية الأبعاد.

وأطلقت آبل أيضًا تطبيق Journal إلى جانب تطبيق Apple TV المعاد تصميمه وطريقة جديدة للوصول إلى بيانات تطبيق Health عبر سيري بصفتها جزءًا من إصدار iOS 17.2.