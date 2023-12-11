9 شركات سعودية تستكشف أحدث توجهات الأمن السيبراني في وادي السيليكون

نظمت مسرعة الأمن السيبراني في نسختها الثانية التي تضم 9 شركات سعودية ناشئة، مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في (وادي السيليكون) في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة عالميًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتمكين الشركات المنضمة إليها من تعرّف أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في القطاع، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال، وذلك ضمن برنامج (سايبرك) لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وشمل البرنامج الذي جرى تنظيمه على مدى ثلاثة أسابيع، تنفيذ جولات ميدانية على الشركات العالمية الرائدة في الأمن السيبراني للوقوف على تجاربها في التأسيس وخبراتها في عملية النمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد.

كما اشتمل على لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السليكون للاطلاع على تجاربهم الناجحة في تأسيس الشركات الناشئة، والمشاركة في مؤتمر وادي السيليكون الذي عُقد بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

الشركات المحلية الناشئة المنضمة للنسخة الثانية من#مسرعة_الأمن_السيبراني تطّلع على أفضل التجارب العالمية بمجال ريادة الأعمال والاستثمار في «وادي السيليكون». 🔗 https://t.co/DDOmIBTIg4 pic.twitter.com/ue6g7oTRwl — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) December 10, 2023

وتضمن البرنامج عقد ورش عمل متخصصة لتمكين الشركات الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني في نسختها الثانية من تطوير أعمالها، حيث تضمنت هذه الورش التعريف بإستراتيجيات دخول السوق وتحليل المنافسين، وأساسيات الابتكار والمراجعة الدورية للمنتج، واستعراض أفضل الأساليب والحلول للتحديات التي قد تواجه الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها: إستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، والخطط الحديثة لتسويق المنتجات وجذب العملاء والمستثمرين، التي من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال.

الشركات المنضمة إلى النسخة الثانية من مسرعة الأمن السيبراني:

جلاس هوب

سوليد رانج

سايبر إكس

أموال

سايبراتي

كوانتوم

درعك

سايبركيف

ميدل سوليوشن

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن برنامج (مسرعة الأمن السيبراني) يأتي انطلاقًا من أهدافها الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال، بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.