هواوي تكشف عن معالجها الجديد Kirin 9006C

كشفت شركة هواوي رسميًا عن معالجها الجديد Kirin 9006C بتقنية معالجة قدرها 5 نانومتر، بالرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركة.

ويأتي معالج هواوي Kirin 9006C مع 8 نوى، أربعة منها بمعمارية A77 وأربعة أخرى بمعمارية A55، بتردد يصل إلى 3.13 جيجاهرتز بحد أقصى.

وأضافت هواوي معالجها الجديد إلى الحاسوب المحمول Qingyun L540 الذي كشفت عنه حديثًا.

وتشير التقارير إلى أن هواوي تسعى إلى توسيع نطاق استخدام المعالج الجديد إلى أجهزة أخرى، مثل هواتف P70 التي ستعلنها الشركة مطلع العام المقبل.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت عن معالج Kirin 9000S بتقنية معالجة قدرها 7 نانومتر قبل عدة أشهر، وهو المعالج الذي استخدمته الشركة في سلسلة هواتفها الرائدة “ميت 60”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على بعض الشركات الصينية الكبيرة، ومنها شركة هواوي، لتقييد وصولها إلى الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات التي تطورها الشركات الأمريكية مثل كوالكوم.

وأثرت العقوبات الأمريكية بشكل كبير في قطاع التقنية في الصين وخاصةً هواوي، التي كانت تعتمد على الشركات الأمريكية على نطاق واسع في ذلك المجال.

ومع ذلك، فقد تمكنت هواوي من تحقيق إنجاز كبير عندما طوّرت معالج Kirin 9000S المُصنّع بتقنية معالجة قدرها 7 نانومتر، بشراكة مع شركة SMIC الصينية (الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات)، وقد استخدمت هواوي معالجها الجديد في سلسلة ميت 60 ، التي حققت أرقامًا قياسية في مبيعاتها داخل الصين.

ومع أن معالج Kirin 9006C لا يضاهي كثيرًا المعالجات المنافسة من كوالكوم أو سامسونج أو ميدياتيك، إلا أنه يُعد حلقة في سلسلة تحدي العقوبات الأمريكية.