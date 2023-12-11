هواوي تختار فرنسا لإنشاء مصنعها الأول خارج الصين

تبدأ هواوي في العام المقبل ببناء مصنعها لمعدات شبكات الهاتف المحمول في فرنسا، وتمضي الشركة قدمًا في إنشاء مصنعها الأول في أوروبا حتى مع تقييد بعض الحكومات الأوروبية استخدام معداتها لشبكات الجيل الخامس، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وحددت الشركة في عام 2020 خططًا للمصنع باستثمار أولي قدره 200 مليون يورو (215.28 مليون دولار)، مع أن بدء التنفيذ تأخر بسبب جائحة فيروس وكورونا.

وأعلن تشانغ مينغ جانج، نائب المدير العام لشركة هواوي للفرع الفرنسي، أنه من المتوقع بحلول نهاية عام 2025 أن يبدأ المصنع الواقع في بروماث بالقرب من ستراسبورج بالإنتاج.

وقال جانج: “تسير أعمال البناء بشكل منظم، ويهدف المصنع إلى إنتاج مليار وحدة من المعدات سنويًا، وتوفير 500 فرصة عمل محلية”.

وتخطط هواوي من أجل تزويد السوق الأوروبية بأكملها بمنتجات مصنعة في المصنع الفرنسي، وذلك باستثمارات إجمالية تقديرية بقيمة مقدارها 200 مليون يورو.

وينتج هذا المصنع مكونات للمحطات الأساسية للجيل الرابع والجيل الخامس، ومنها الشرائح واللوحات الأم.

وحققت هواوي بحلول عام 2021 مبيعات بقيمة قدرها 2.5 مليار يورو في فرنسا، مما أدى إلى إيجاد نحو 10 آلاف فرصة عمل وامتلاك حصة سوقية يبلغ مقدارها 20 في المئة في سوق البنية التحتية للاتصالات في فرنسا.

وتأتي هذه الخطوة حتى في الوقت الذي تقيد فيه بعض الحكومات الأوروبية أو تمنع استخدام المعدات التي تصنعها هواوي، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

ويناقش الزعماء الأوروبيون كيفية التخلص من المخاطر في الوقت الذي يتعاونون فيه مع الصين، التي تعد شريكًا تجاريًا كبيرًا لفرنسا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأخبرت الحكومة الفرنسية في عام 2020 مشغلي الاتصالات الذين يخططون من أجل شراء معدات الجيل الخامس من هواوي أنهم لن يتمكنوا من تجديد تراخيص المعدات بمجرد انتهاء صلاحيتها، مما يؤدي إلى خروج هواوي من شبكات الهاتف المحمول.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، أن فرنسا قررت تمديد تراخيص معدات الجيل الخامس من هواوي في بعض المدن، وذلك بعد اجتماعه في بكين في شهر يوليو مع وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير.