مراجعة شاملة لهاتف فيفو iQOO 12 الجديد

يأتي هاتف فيفو iQOO 12 الجديد مع تحسينات عديدة مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الذي يمتاز بالسرعة وقوة الأداء، ويحتوي على بطارية بسعة كبيرة وتدعم الشحن السلكي السريع، كما يضم نظام كاميرا متطورًا، ويحتوي على نظام تبريد يُساعد في منع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف فيفو iQOO 12:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Vivo iQOO 12 الجديد بتصميم مُحسّن عن الطراز السابق؛ إذ يضم في الجهة الخلفية إطارًا بارزًا مربعًا مع حافات منحنية يحيط بالكاميرات الخلفية، ويظهر في منتصف الجزء العلوي من الجهة الخلفية، ويمنح الهاتف مظهرًا لافتًا للنظر.

يزن هذا الهاتف 203 جرامات، ويبلغ سُمكه 8.1 ملم، ويمتاز بأنه مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP64، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، بالإضافة إلى اللون الأحمر المُتاح حصريًا في الأسواق الصينية.

أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فيضم هاتف Vivo iQOO 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED)، بقياس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260X2800 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث مُتغيّر يصل إلى 144 هرتزًا، وتدعم خاصية (+HDR10).

الكاميرا:

يضم هاتف Vivo iQOO 12 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.6 وتدعم التقريب البصري بمعدل ثلاث مرات، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تقنية (HDR)، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية:

يعمل هاتف Vivo iQOO 12 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يمتاز معالج (Snapdragon 8 Gen 3) بالأداء القوي، ويسمح أداء وحدة معالجة الرسومات المُحسّن بمعالجة الرسومات بسرعة عالية، وهذه العوامل تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة مع توفير تجربة استخدام سلسة خاصة عند استخدام التطبيقات الكثيفة.

من ناحية أخرى، يحتوي هذا الهاتف على نظام تبريد رباعي المناطق لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم (Funtouch 14)، التي تحتوي على العديد من المزايا لتعزيز تجربة استخدام هواتف فيفو، كما وعدت الشركة بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل أندرويد، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف فيفو iQOO 12 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6/7 (Wi-Fi 6/7)، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف iQOO 12 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 120 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Vivo iQOO 12 بسعر يبدأ من 650 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف فيفو iQOO 12:

Vivo iQOO 12 المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) من كوالكوم الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. وتقنية البلوتوث 5.4. الألوان الأسود، والأبيض، والأحمر. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 14. الوزن 203 جرامات. السعر يبدأ من 650 دولارًا.