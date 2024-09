كيف تمكنت السعودية من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام الأقمار الصناعية؟

استخدم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بالتعاون مع شركة (كايروس) Kayrros الفرنسية الرائدة في تحليل البيانات، تقنية الأقمار الصناعية على مدار السنوات القليلة الماضية لرصد تقديرات انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة ويمثل إنجازًا فريدًا في هذا المجال.

تمكّن هذا المشروع، الذي يجمع بين خبرة كابسارك في قطاع الطاقة السعودي، وقدرات شركة كايروس في التحليل الجغرافي، من تقدير انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي لعام 2022 بنحو 780 كيلو طن، ممثلًا ربع الكمية التي رصدتها الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات الانبعاثات لبحوث الغلاف الجوي العالمية (إدغار) للعام نفسه.

وقد أُعلنت نتائج هذا المشروع خلال مشاركة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وشركة كايروس في فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوم 12 من ديسمبر الجاري،

