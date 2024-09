كيفية تحقيق أقصى استفادة من مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في ويندوز 11

Copilot هو مساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة مايكروسوفت، يأتي مدمجًا في نظام التشغيل ويندوز 11. ويمكن أن يساعدك Copilot في أداء العديد من المهام المختلفة أثناء استخدام حاسوبك، مثل: تقديم إجابات سريعة عن جميع الاستفسارات دون الحاجة إلى الانتقال إلى متصفح الويب والبحث فيه، بالإضافة إلى قدرته على كتابة النصوص الطويلة والقصيرة ورسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك.

وفيما يلي سنوضح 5 أشياء يمكنك القيام بها باستخدام Copilot في حواسيب ويندوز 11 لتحقيق أقصى استفادة منه:

1 – إنشاء المحتوى المكتوب:

يمكنك بسهولة وبنحو مباشر استخدام Copilot لمساعدتك في إنشاء نصوص مختلفة، مثل: وصف منتج معين، أو مقال قصير يتحدث عن موضوع معين، أو رسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك. وما عليك سوى وصف ما تريد أن تكتب عنه في مربع النص الخاص بروبوت Copilot، ثم اضغط على مفتاح Enter في لوحة المفاتيح.

يوفر Copilot ثلاثة خيارات لأسلوب المحادثة يمكنك التبديل بينها، وتشمل: أكثر دقة (More Precise)، وأكثر توازنًا (More Balanced)، وأكثر إبداعًا (More Creative)؛ إذ يمحنك خيار (أكثر دقة) إجابات قصيرة تركز في الموضوع الرئيسي، أما خيار (أكثر إبداعًا) فيقدم إجابات طويلة بأسلوب إبداعي مع توضيح المزيد من التفاصيل، أما إذا اخترت (أكثر توازنًا) فستحصل على إجابات متوسطة الطول ومتوازنة.

ولضمان الحصول على إجابات مناسبة، اكتب مطالبة تتضمن جميع التفاصيل التي تريد إضافتها إلى النص، ويمكن أن تطلب من الروبوت إعادة كتابة النص إذا لم يعجبك أو تعديل بعض الجُمل فيه.

2- الحصول على إجابات من الإنترنت:

إذا كنت بحاجة إلى البحث عن شيء ما عبر الإنترنت، ولا تمتلك وقتًا كافيًا لتصفح الويب وقراءة العديد من نتائج البحث، فيمكنك الاستعانة بروبوت Copilot للحصول على المعلومات ذات الصلة بالموضوع الذي تبحث عنه فورًا من العديد من مواقع الويب الموثوقة.

وللقيام بذلك، أدخل السؤال في مربع النص، ثم اضغط على مفتاح Enter وبعد بضع ثوانٍ، ستحصل على إجابة مختصرة مع روابط لمواقع الويب التي اعتمد عليها الروبوت للحصول على الإجابة.

وإذا كنت لا ترغب في كتابة السؤال، فيمكنك النقر فوق أيقونة الميكروفون بجانب مربع النص لطرح السؤال من خلال الأوامر الصوتية.

3- توليد الصور بالذكاء الاصطناعي:

يستخدم روبوت Copilot النموذج اللغوي DALL-E 3 لتحويل المطالبات النصية إلى صور، فإذا كنت ترغب في إنشاء صورة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك استخدام روبوت Copilot المدمج في نظام ويندوز 11 باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى روبوت Copilot في حاسوبك، ثم اكتب مطالبة نصية تتضمن وصفًا دقيقًا للصورة التي تريدها. كن محددًا قدر الإمكان في وصف الموضوع الأساسي للصورة وأضف جميع التفاصيل التي تريد أن تظهر في الصورة، ثم اضغط على مفتاح Enter. ستحصل بعد بضع ثوانٍ على أربع صور مختلفة تتطابق مع تفاصيل طلبك، ويمكنك النقر فوق أي صورة لتكبيرها. إذا أعجبتك أي صورة، فيمكنك تخزينها في حاسوبك مباشرة بالنقر فوق خيار (تنزيل) Download، أو انقر فوق زر (حفظ) Save، لإضافتها إلى مجموعة الصور الخاصة بك في Copilot والعودة إليها في وقت لاحق، أو يمكنك مشاركة رابط خاص بالصورة مع أشخاص آخرين بالنقر فوق زر (مشاركة) Share.

4- تحليل محتويات الصورة:

يمتاز روبوت Copilot بقدرته على تحليل محتويات أي صورة أو كتابة وصف لها. ولتجربة استخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى Copilot في حاسوبك، ثم انقر فوق أيقونة عدسة الكاميرا في مربع النص لإضافة الرابط الخاص بالصورة أو تحميل صورة من حاسوبك، أو يمكنك سحب الصورة مباشرة إلى مربع النص. بعد إضافة الصورة اكتب في مربع النص جملة مثل: صِف هذه الصورة أو ما هذه الصورة؟ سيكتب Copilot بعد ذلك تعليقًا يصف كل ما يظهر في الصورة. ويمكنك أيضًا أن تطلب من Copilot قراءة أي نص يكتشفه في صورة.

5- فتح تطبيقات ويندوز:

من المزايا المفيدة التي يتمتع بها روبوت Copilot المدمج في نظام ويندوز 11 هي قدرته على فتح البرامج والتطبيقات المُثبتة في حاسوبك من خلال مطالبات نصية أو أوامر صوتية.

ولتجربة هذه المزية، ما عليك سوى كتابة: افتح تطبيق..، ثم اكتب اسم التطبيق، أو انقر فوق أيقونة الميكروفون، ثم قل بصوتك: افتح تطبيق …

سيعرض Copilot مربع حوار للتحقق من أنك تريد فتح التطبيق الذي ذكرت اسمه قبل فتحه. وبمجرد فتح التطبيق، يمكن لروبوت Copilot تقديم نصائح حول كيفية استخدام التطبيق.