كيفية إنشاء Photomoji من الصور في تطبيق رسائل جوجل

أضافت جوجل في نهاية شهر نوفمبر سلسلة من المزايا الجديدة إلى تطبيق رسائل جوجل (Google Messages)، وأبرزها: القدرة على تحويل الصور إلى رموز تعبيرية تُسمى Photomoji، وذلك بمساعدة الذكاء الاصطناعي من جوجل. ويحتفظ التطبيق بهذه الرموز لاستخدامها لاحقًا، ويمكن للأصدقاء استخدام أي Photomoji ترسله إليهم.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية Photomoji وكيفية استخدامها في تطبيق رسائل جوجل:

أولًا: ما مزية Photomoji في تطبيق رسائل جوجل؟

تشبه Photomoji الرموز التعبيرية emoji، ويمكنك تحويل صورك إلى Photomoji واستخدامها مباشرة في تطبيق الرسائل، إذ يمكنك إرسالها إلى الأصدقاء في شكل ملصق، أو استخدامها بدلًا من الرموز التعبيرية؛ إذ سيؤدي الضغط مطولًا على أي رسالة إلى ظهور مجموعة من الرموز التعبيرية، وبمجرد إنشاء Photomoji، ستكون متاحة ضمن قائمة الرموز التعبيرية التي يمكنك استخدامها.

في الوقت الحالي، لا يمكن إضافة Photomoji بين الكلمات مثل الرموز التعبيرية العادية، ولكن قد يصبح هذا الخيار متاحًا في المستقبل.

ثانيًا: كيفية إنشاء Photomoji واستخدامها في تطبيق رسائل جوجل

لإنشاء Photomoji من صورك واستخدامها في تطبيق Google Messages، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Google Messages، ثم اضغط على زر الرموز التعبيرية (emoji) في المربع الخاص بكتابة نص الرسالة. انقر فوق زر (إنشاء) Create. التقط صورة أو اختر صورة موجودة في هاتفك. عندما تختار صورة، سيحدد التطبيق الموضوع الرئيسي للصورة ويحوّله إلى Photomoji. إذا أعجبتك الصورة، انقر فوق رمز الإرسال لإرسالها إلى صديقك.

ستُخزّن جميع Photomoji في تطبيق Google Messages في تبويب (Custom) في قسم الرموز التعبيرية.

ثالثًا: ما المزايا الجديدة الأخرى التي أضافتها جوجل إلى تطبيق الرسائل؟

بالإضافة إلى مزية Photomoji، أضافت جوجل بعض المزايا الجديدة الأخرى إلى تطبيق Google Messages، منها:

القدرة على تخصيص ألوان فقاعات النص والخلفيات؛ مما يسمح للمستخدمين بالحصول على فقاعات زرقاء في تطبيق المراسلة عبر أندرويد. ويمكنك أيضًا الحصول على لون مختلف لكل محادثة؛ مما يساعد في فصل المحادثات العائلية عن المحادثات مع الأصدقاء.

مزية Voice Moods الجديدة التي تتيح لك تطبيق واحدة من تسعة مشاعر مختلفة عبر الرسالة الصوتية قبل إرسالها، وسيظهر حول المقطع الصوتي تأثيرات بصرية تتضمن رموزًا تعبيرية.