سامسونج تكشف عن إصدارات الأطفال من أجهزة جالاكسي Tab A9 اللوحية

كشفت شركة سامسونج الكورية عن الإصدارات المخصصة للأطفال من أجهزة جالاكسي Tab A9 و +Tab A9 اللوحية التي أعلنتها الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وتأتي تلك الإصدارات الجديدة مع خيارات متنوعة للتحكم الأبوي، وتطبيقات لمراقبة الأطفال وتحديد وقت الاستخدام، بالإضافة إلى زيادة مستوى الأمان من خلال منصة سامسونج Knox، وواجهة مستخدم سهلة، ومحتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال.

وتطرح سامسونج نسخة الأطفال من جهاز جالاكسي Tab A9 بسعر يبلغ 220 دولارًا أمريكيًا، في حين يبلغ سعر جهاز جالاكسي +Tab A9 نحو 320 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل جهاز جالاكسي Tab A9 شاشة قياسها 8.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة +HD ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، أما جهاز جالاكسي +Tab A9 فيحمل شاشة قياسها 11 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة +Full HD ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

وعلى مستوى المواصفات الداخلية، يأتي الجهازان بذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 8 جيجابايت، مع سعة تخزين مساحتها 64 و 128 جيجابايت مع إمكانية زيادة السعة التخزينية بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويعمل جهاز جالاكسي Tab A9 بمعالج Helio G99، في حين يعمل جهاز جالاكسي +Tab A9 بمعالج سنابدراجون 695، كما يعمل الجهازان بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة One UI 5.1.1.

ويضم الجهازان كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير في جهاز Tab A9 و 7040 ميلي أمبير في جهاز +Tab A9 مع سماعات ستريو خارجية، وبلوتوث 5.3 وواي فاي 5.