سامسونج تتطلع إلى تحسين آفاق تعاونها مع آبل

أعادت شركة تصنيع الشاشات المملوكة لشركة سامسونج، Samsung Display، تنظيم نفسها من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات شركة آبل، التي تعد حاليًا أحد أهم عملائها.

وتصنع Samsung Display الشاشات من نوع OLED من أجل الحواسيب المحمولة والشاشات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والأجهزة القابلة للارتداء.

واستحوذت سابقًا على شركة تصنيع المكونات الإلكترونية eMagin من أجل تعزيز مستقبلها في قطاع نظارات الرأس للواقع المعزز المتنامي.

وأعادت سامسونج تنظيم Samsung Display من أجل تقوية فريق عمل آبل الخاص بها، وذلك في سبيل التركيز على إنشاء تقنيات قد تسمح لها بتوفير الشاشات القابلة للطي من نوع OLED لأجهزة آيباد وآيفون القابلة للطي المتوقعة.

كما أعادت سامسونج أيضًا تنظيم الموارد من أجل تعزيز التآزر بين أقسام الشاشات الصغيرة الحجم (الهواتف الذكية) والشاشات المتوسطة الحجم (الأجهزة اللوحية) وشاشات تكنولوجيا المعلومات (الشاشات والحواسيب المحمولة).

وتتمتع Samsung Display حاليًا بمبيعات وأرباح جيدة في هذا القطاع، مع أنها تحتاج إلى إيجاد فرص من أجل النمو في المستقبل.

وتطور Samsung Display تقنيات جديدة من أجل الهواتف القابلة للطي الفضلى.

وأنشأت الشركة الكورية الجنوبية فرقًا من أجل تطوير المنتجات القابلة للطي وتطوير الشاشات القابلة للطي، وذلك بهدف الحصول على طلبات من آبل لمنتجات الشاشات القابلة للطي.

وتفيد الأنباء بأن الشركة تطور حاليًا شاشات قابلة للطي بقياس قدره 20.25 بوصة من أجل المنتجات المستقبلية من آبل.

ويوسع قسم الشاشات الكبيرة الحجم من نوع OLED التعاون بين فرق المبيعات والتسويق وتخطيط المنتجات.

ويخطط قسم الأبحاث من أجل المساهمة بشكل كبير في إجمالي الأعمال من خلال تطوير تقنيات حديثة.

ونقلت الشركة فريق الشاشات المصغرة من معهد سامسونج المتقدم للتكنولوجيا إلى مؤسسة تابعة مباشرة للرئيس التنفيذي لشركة Samsung Display.

وبدأ الفريق في أواخر العام الماضي العمل على “M Project” للشاشات الصغيرة، ومن المتوقع قريبًا أن تبدأ جميع مراحل الاختبار والتسويق.