حصاد 2023.. أفضل الساعات الذكية في هذا العام

تمتاز أفضل الساعات الذكية باحتوائها على جميع مزايا تتبع الأنشطة الرياضية، لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة بالبدنية، كما تحتوي على مستشعرات لقياس المؤشرات الصحية المختلفة؛ مما يساعدك في تتبع معدل ضربات القلب، ونسبة تشبُّع الدم بالأكسجين، وغيرها.

من ناحية أخرى، تسمح لك أفضل الساعات الذكية بتتبع المكالمات والإشعارات والرسائل النصية، وترسل تنبيهات لتذكيرك بممارسة الرياضة، وتساعدك في تتبع النوم، ومستويات التوتر وغيرها.

تُنتج العديد من العلامات التجارية ساعات ذكية بمواصفات قوية ومناسبة لمُختلف الفئات من المُستخدمين، وأبرزها: آبل، وسامسونج، وهواوي، وجوجل، و Fitbit، و Garmin، ويمكنك اختيار ما يناسبك من تلك الساعات بناءً على احتياجاتك الشخصية.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل الساعات الذكية التي صدرت في عام 2023:

1- ساعة 2 Apple Watch Ultra: أفضل ساعة ذكية لهواة الرياضات الخارجية

إذا كنت من مُحبي الرياضات الخارجية والسباحة، ومن مُحبي استخدام أجهزة آبل، فستكون ساعة 2 Apple Watch Ultra مناسبة لك. فقد صممت آبل هذه الساعة لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على مجموعة كبيرة من الارتفاعات بدءًا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم. كما صممت آبل هذه الساعة لتكون خيارًا مثاليًا لهواة الرياضات المائية القوية، مثل: التزلج، والغوص الترفيهي لغاية 40 مترًا، والغوص الحر.

تضم هذه الساعة شاشة مستطيلة مع حافات منحنية، وتحتوي على تاج دوار وزر في الجهة اليُمنى، مع مكبر الصوت وزر الإجراءات في الجهة اليُسرى. وتتوفر بحجم واحد وهو 49 ملم، وبلون واحد فقط هو لون التيتانيوم.

تضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، وتصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 3000 شمعة/ المتر المربع بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وتُعدّ أكثر شاشات آبل سطوعًا على الإطلاق.

تعمل ساعة Apple Watch Ultra 2 بشريحة S9 الجديدة كليًا بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة (SiP). وتقدم هذه الشريحة تحسينات على مستوى النظام بالكامل ومزايا جديدة تمامًا، وتعمل هذه الساعة بنظام watchOS 10 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة.

تحتوي ساعة Watch Ultra 2 على بطارية تبلغ سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 72 ساعة، وتُباع بسعر يبدأ من 3199 درهمًا إماراتيًا.

2-ساعة Galaxy Watch6: أفضل ساعة ذكية من سامسونج

إذا كنت من مستخدمي أجهزة أندرويد وخاصةً هواتف سامسونج جالاكسي، وتبحث عن أفضل الساعات الذكية لاستخدامها مع هاتفك، فاختر ساعة سامسونج Galaxy Watch6.

تأتي ساعة Galaxy Watch6 بتصميم دائري أنيق والهيكل مصنوع من الألمنيوم، وتضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 4، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء من جوجل، وتعمل بواجهة المستخدم One UI Watch 5 من سامسونج.

تقدم Galaxy Watch6 العديد من خيارات تتبع المؤشرات الصحية، مثل: قياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم ومراقبة النوم بنحو أكثر تفصيلًا من الطراز السابق وهو Watch5، بالإضافة إلى مزية تخطيط القلب، ومستشعر درجة الحرارة، وتتميز أيضًا بقدرتها على تتبع القيلولة ضمن مزية تتبع النوم. كما تحتوي على أوضاع متعددة لتتبع التدريبات الرياضية التي تمارسها.

يحتوي الطراز الذي يأتي بقياس قدره 40 ملم على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة، أما الطراز الذي يأتي بقياس قدره 44 ملم فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة. ونظرًا إلى الاختلاف في حجم البطارية، سيختلف عمر البطارية بناءً على الحجم الذي تحصل عليه؛ إذ يستمر الطراز الذي يأتي بقياس قدره 40 ملم بالعمل لمدة يوم ونصف تقريبًا مع تفعيل مزية Always on للشاشة، ويستمر الطراز الذي يأتي بقياس قدره 44 ملم بالعمل لمدة يومين ونصف.

تُباع ساعة Galaxy Watch6 بسعر يبدأ من 1042 ريالًا سعوديًا.

3- ساعة Pixel Watch 2:أفضل ساعة ذكية من جوجل

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 2 الجديدة بتصميم دائري قريب من تصميم الجيل السابق، لكنها تمتاز بأنها أخف وزنًا منه، وتتوفر بمقاس واحد يبلغ 41 ملم، وهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

تضم Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 1.2 بوصة، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

تعمل هذه الساعة بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت، وتعمل بنظام التشغيل الجديد Wear OS 4 مع العديد من التحسينات في الواجهة.

تحتوي Pixel Watch 2 على ثلاثة مستشعرات جديدة لمنحك رؤى عميقة للمؤشرات الصحية، وقد أضافت جوجل بعض مزايا التدريب الجديدة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر تذكيرات بدء التمرين وإيقافه تلقائيًا لسبعة تمارين، منها: الجري وركوب الدراجات، لمساعدتك في الالتزام بجدولك الزمني.

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فإن ساعة جوجل Pixel Watch 2 تحتوي على بطارية بسعة تبلغ 306 ميلي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم حتى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، كما تدعم الشحن السريع؛ إذ تدوم البطارية لمدة قدرها 12 ساعة عند شحنها لمدة نصف ساعة فقط.

تُباع ساعة جوجل Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 300 دولار.

4- ساعة Apple Watch Series 9:أفضل ساعة ذكية من آبل

تُعدّ Apple Watch Series 9 أفضل ساعة ذكية من آبل للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة تعمل بنظام watchOS ولا تتضمن المزايا الخاصة بالرياضات الخارجية المتوفرة في طراز Ultra لعدم الحاجة إليها؛ إذ إن طراز ألترا مصمم خصوصًا لهواة المغامرات الخارجية.

تتوفر ساعة Series 9 بهيكل مصنوع من الألمنيوم وهناك إصدار يأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بحجمين، هما: 41 مم و 45 مم، وتمتاز بأنها مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IP6X، وتدعم مقاومة الماء حتى عُمق يبلغ 50 مترًا.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (Retina LTPO OLED) تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة/ المتر المربع.

وتعمل Watch Series 9 بمعالج S9 الجديد كليًا، المبني على تقنية معالج A15 Bionic الذي ظهر أول مرة في هاتف iPhone 13 ويوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتتمتع هذه الساعة بمزية النقر المزدوج (double-tap) التي تُساعد في تنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وذلك بالضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ إجراء معين.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الساعة جميع المستشعرات الأساسية التي ستحتاج إليها لمراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، وتتبع جميع الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة من المستشعرات الأخرى، مثل: مستشعر كمية الأكسجين في الدم (blood oxygen sensor)، ومستشعر كهربية القلب (Electrical Heart sensor) الذي يتيح لك إجراء تخطيط للقلب (ECG).

تستمر بطارية ساعة Watch Series 9 بالعمل لمدة قدرها 18 ساعة، وتُباع هذه الساعة بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

5- ساعة HUAWEI Watch GT 4: أفضل ساعة ذكية من هواوي

تُعد (HUAWEI Watch GT 4) أكثر ساعات سلسلة GT احتواءً على المزايا حتى الآن؛ إذ تتضمن عدّادًا جديدًا للسعرات الحرارية، ودعمًا لمزيد من أوضاع الرياضة والنشاط لتتبع اللياقة البدنية وتأتي مع تحسينات في دقة وموثوقية المستشعرات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تأتي هذه الساعة بتصميم كلاسيكي يشبه الساعات التقليدية وليس الساعات الذكية، ومع ذلك فالتصميم أنيق جدًا ويوحي بالفخامة والرقي. وتأتي بخيارين فيما يتعلق بالحجم والتصميم، وهما: طراز بقياس يبلغ 41 ملم مع تصميم Pendant، وطراز بقياس يبلغ 46 ملم مع تصميم Octogonal.

تحتوي ساعة هواوي Watch GT4 على مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وتتبع النوم؛ إذ تتضمن هذه الساعة مزية (مراقبة النوم) Sleep Monitoring، التي تتتبع دورات نومك وتساعدك في تحسين عادات نومك.

وتراقب مزية (الوعي بالتنفس أثناء النوم) Sleep Breathing Awareness معدل ضربات قلبك، ونسبة الأكسجين في الدم (SPO2) أثناء النوم وتنبهك إلى أي مشاكل في التنفس.

وهناك أيضًا مزية (إدارة الدورة الشهرية) Menstrual Cycle Management، التي تدعي شركة هواوي أنها أدق بنسبة قدرها 15% في تنبؤات الدورة الشهرية مقارنة بالساعات الذكية السائدة.

يختلف طرازا 41 ملم و46 ملم فيما يتعلق بعمر البطارية؛ إذ تدوم بطارية الطراز الأكبر مدة قدرها 14 يومًا، أما بطارية الطراز الأصغر فتدوم حتى 7 أيام.

تُباع ساعة هواوي Watch GT4 بسعر يبدأ من 1145 ريالًا سعوديًا.

6- ساعة Garmin Venu 3: أفضل ساعة ذكية من Garmin

تُنتج شركة Garmin العديد من الساعات الذكية التي تتمتع بمواصفات قوية، ومن أحدث تلك الساعات Garmin Venu 3.

تأتي ساعة Garmin Venu 3 في هيكل مصنوع من البوليمر المقوّى بالألياف (fiber-reinforced polymer)، أما الإطار فهو مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتضم شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.4 بوصة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم.

تحتوي هذه الساعة على جميع مزايا تتبع المؤشرات الصحية، مثل: مزية تتبع معدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، الذي سينبهك إذا اكتشفت الساعة أي تغيرات غير طبيعية في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مزية تتبع النوم.

من ناحية أخرى، تحتوي Garmin Venu 3 على مزايا تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، لتسهيل تحقيق أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية، وتمتاز بأنها تحتوي على مزية BODY BATTERY لمراقبة طاقة الجسم؛ مما يساعدك في تتبع مستويات الطاقة لديك طوال اليوم حتى تعرف متى يكون جسمك جاهزًا لممارسة الرياضة.

كما تحتوي هذه الساعة على أكثر من 30 تطبيقًا مُحمّلًا سابقًا لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، مثل: المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، وغيرها.

تستمر بطارية ساعة Garmin Venu 3 بالعمل لمدة تصل إلى 14 يومًا دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة ولمدة تبلغ خمسة أيام عند تفعيلها. وفي حال تفعيل وضع توفير طاقة البطارية (Battery Saver mode)، فإنها تستمر لمدة تصل إلى 26 يومًا.

تُباع ساعة Garmin Venu 3 بسعر قدره 450 دولارًا.

7- ساعة Vivo Watch 3: أفضل ساعة ذكية من فيفو

تأتي ساعة Vivo Watch 3 الذكية الجديدة بتصميم دائري أنيق، والهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر باللونين الأبيض والأسود، مع سوار مصنوع من السيليكون أو الجلد، وتدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار 5ATM.

تضم ساعة Vivo Watch 3 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 1.43 بوصة، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always On Display)، وتعمل بنظام التشغيل BlueOS الجديد كُليًا، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي، وتحتوي على مزية (التدريب الاحترافي) Professional Coaching.

تتضمن هذه الساعة مستشعرات متقدمة لتتبع معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى وجود نظام لتحليل نبضات القلب طوّرته شركة فيفو عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. كما تضم عددًا من المستشعرات الأخرى، مثل: مستشعر الضغط الجوي، ومستشعر التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة، وغيرها.

تحتوي ساعة فيفو الجديدة WATCH 3 على بطارية تبلغ سعتها 505 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدوم لمدة تصل إلى 16 يومًا في إصدار البلوتوث (Bluethooth only)، ولمدة تصل إلى 7 أيام في الإصدار الذي يضم شريحة الاتصالات المدمجة (eSIM).

تُباع ساعة Vivo Watch 3 بسعر يبدأ من 220 دولارًا.